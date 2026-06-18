„Doktor Google“ už nestačí. Microsoft a Mayo Clinic chtějí změnit způsob, jak AI chatboti odpovídají na zdravotní otázky

Obě organizace se budou podílet na společném projektu, jehož cílem je vytvořit specializovaný AI model zaměřený přímo na zdravotnictví. Na rozdíl od běžných chatbotů však nemá být postavený na obecném internetovém obsahu, nýbrž na medicínských datech, výzkumu, klinických zkušenostech a odborných znalostech lékařů.
Podle vedení Mayo Clinic, prestižní americké nemocnice známé také rozsáhlým medicínským výzkumem, je pro jeho tvorbu klíčové nejen množství dat, ale především jejich kvalita. „Pro vznik takového modelu bylo zásadní spojit ověřená data s odbornými znalostmi lidí, kteří s nimi umějí pracovat. Věříme, že to nakonec povede k lepším výsledkům zdravotní péče pro jeho uživatele,“ uvádí v rozhovoru pro CNN šéf tohoto nemocničního zařízení Gianrico Farrugia.
Trénink na medicínských datech
Model bude patřit Mayo Clinic a v první fázi má sloužit především pro interní využití. Cílem přitom je, aby technologie usnadňovala práci lékařů i zdravotnického personálu v rámci celé nemocniční sítě, přičemž do budoucna se počítá s možností nabídnout řešení formou licencování i dalším medicínským institucím.
Zároveň vzniká mnohem ambicióznější plán, a to vytvoření zdravotního AI asistenta, s nímž budou moci pacienti komunikovat prostřednictvím nemocničního online portálu a který by mohl zlepšit způsob, jakým spotřebitelský chatbot Copilot od Microsoftu odpovídá na zdravotní otázky. Nástroj by například nabídl pacientům možnost požádat o podrobnější vysvětlení diagnózy, lépe porozumět pravděpodobnému dalšímu postupu léčby nebo získat informace o prevenci.
Nepůjde přitom o žádnou rychlou revoluci. Jak tvrdí šéf divize Microsoft AI Mustafa Suleyman, vývoj a ladění systému potrvají „mnoho let“, než bude možné nasadit ho u zdravotních dotazů s vysokými nároky na bezpečnost. Proto bude první verze dostupná pouze profesionálům ze zmíněné Mayo Clinic, kteří ji budou testovat a ověřovat její výsledky.
Konkurence nespí
Nutno podotknout, že Microsoft není zdaleka jediným, kdo se problematikou „samodiagnostiky“ prostřednictvím umělé inteligence začal zabývat. Do oblasti medicíny míří i další velké technologické firmy. Například Google představil koncept AI Health Coach, který má pomáhat s tvorbou personalizovaných plánů, prací se zdravotními údaji i doporučeními souvisejícími se zdravým životním stylem. A podobné funkce postupně rozvíjejí také Anthropic a OpenAI.
V Mayo Clinic nicméně věří, že jejich výhodou mohou být dlouholeté zkušenosti s léčbou složitých případů i rozsáhlá databáze odborných poznatků. Pokročilé modely umělé inteligence totiž potřebují nejen velké množství dat, ale především kvalitní informace s vysokou přidanou hodnotou. Nemocnice říká, že pro trénování používá anonymizované pacientské údaje a že už dříve vytvořila menší AI modely třeba pro odhalování onemocnění srdce nebo podporu diagnostiky rakoviny slinivky. Nový projekt má tyto zkušenosti spojit s technologickým zázemím Microsoftu a jeho cloudovou infrastrukturou.
Finanční náročnost celého záměru ani jedna ze stran komentovat nechtějí, Suleyman nicméně zdůrazňuje, že jde o „velmi významné a dlouhodobé závazky“. Šéf Mayo Clinic zároveň připouští, že ač kolem umělé inteligence existují oprávněné obavy, medicína nové nástroje potřebuje: „Stále existuje obrovská potřeba lepší zdravotní péče na celém světě. Měli bychom proto přijmout AI, protože nám pomáhá dosahovat lepších výsledků.“