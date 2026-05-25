Inspirace v USA a 25 let růstu bez zahraničního kapitálu. Z malé kliniky vyrostlo jedno z nejvýznamnějších oftalmologických center v zemi

Jana Chuchvalcová
Šéf Oční kliniky Praha Adam Janek
Autor: Oční klinika Praha (publikováno se svolením)
Vybudovat úspěšnou firmu ve zdravotnictví patří k nejnáročnějším podnikatelským disciplínám vůbec. Obor svazují regulace, nedostatek odborníků i vysoké nároky na technologie a kapitál. Přesto se některým projektům daří dlouhodobě růst. Jedním z příkladů je Oční centrum Praha (OCP), které se během čtvrtstoletí proměnilo z malé specializované kliniky v jedno z nejvýznamnějších oftalmologických center v zemi.

U jeho zrodu stál v roce 2000 podnikatel Ján Kriška, jenž předtím více než deset let působil v oblasti zdravotnických technologií a patřil mezi první distributory moderních oftalmologických a ORL přístrojů v Česku a na Slovensku. Tehdy se rozhodl vybudovat pracoviště inspirované zahraničními zkušenostmi, především z USA, a své Oční centrum založil jako jedno z prvních soukromých zařízení zaměřených výhradně na operace šedého zákalu.

V době, kdy zdravotnický systém narážel na kapacitní limity, vsadil na model jednodenní chirurgie a efektivní organizaci péče – s důrazem na klientský přístup. Stejně tak zavčas zareagoval i na proměnu celé tuzemské oftalmologie, kdy se operace přesouvaly z nemocnic do ambulantního režimu.

Právě kombinace medicínské specializace a řízení procesů se ukázala jako klíčová konkurenční výhoda. V době svého vzniku začínala Kriškova klinika v malém týmu se šesti zaměstnanci a stovkami operací ročně. Dnes skupina zaměstnává okolo 90 lidí, ročně provede přibližně osm tisíc nitroočních zákroků a prostřednictvím kliniky a sítě MediPort pečuje o desítky tisíc pacientů.

Od jedné služby ke komplexní péči

Zlom ve fungování OCP nastal v průběhu uplynulé dekády, kdy došlo k opuštění úzké specializace a postupnému vzniku komplexního oftalmologického centra. K původní chirurgii šedého zákalu náslědně přibyly další zákroky – refrakční laserové i nitrooční operace, operace sítnice a sklivce, operace zeleného zákalu a ostatní výkony. Zároveň se rozšířila diagnostika i možnosti biologické léčby sítnice.

Dalším strategickým rozhodnutím pak byla výstavba nové kliniky v holešovickém komplexu Port7. Projekt vznikal v době covidu a následné ekonomické nejistoty, přesto jej management v čele s ředitelem Adamem Jankem, který sám pochází z lékařské rodiny a OCP vede již 15 let, nezastavil.

Autor: Oční klinika Praha (publikováno se svolením)

Že to bylo skvělé rozhodnutí, dokládají čísla – po otevření se objem výkonů zvýšil o více než třetinu. Zároveň tak vzniklo pracoviště o rozloze téměř dva tisíce metrů čtverečních se čtyřmi operačními sály, desítkami ambulancí a výrazně vyšší kapacitou. A ani tím rozvoj neskončil. V posledních letech dochází především k posílení primární oční péče prostřednictvím sítě ambulancí Mediport, která pomáhají řešit nedostatek kapacit ve zdravotnickém systému.

Nejnovější MediPort Centrum bylo otevřeno letos v lednu, čímž se prostory OCP rozšířily o dalších tisíc metrů čtverečních. Zaměřují se zde na prevenci, dětskou oftalmologii a na screening chronických onemocnění pomocí umělé inteligence s využitím zdravotnického prostředku Aireen. Další ambulance sítě MediPort jsou v Praze a Středočeském kraji, přičemž celou sítí aktuálně projde okolo 50 tisíc unikátních pacientů ročně, z toho 20 tisíc ošetří přímo klinika OCP.

„Dnes poskytujeme komplexní péči na jednom místě – od prvního vyšetření přes chirurgii až po péči následnou. Pacienti tak nemusejí složitě procházet zdravotnickým systémem,“ uvádí pro Euro.cz Janek s tím, že zásadní roli hrají též investice do technologií. Kromě toho se OCP podle jeho slov dlouhodobě podílí na vývoji nitroočních čoček a zavádění inovací do praxe, včetně spolupráce na vývoji implantátů, které se využívají celosvětově.

Lidé jako klíčový faktor

Přestože ještě kolem roku 2012 dosahovala fluktuace zaměstnanců v OCP až 70 procent, dnes to jsou pouhé jednotky. Právě stabilizaci týmu považuje vedení kliniky za jeden z nejdůležitějších předpokladů dlouhodobého růstu. K obratu přispěla podle Janka kombinace firemní kultury, vzdělávání, neustálého vývoje, inovací a kvalitního poskytování zdravotní péče. V reakci na dlouhodobý nedostatek odborníků na trhu dokonce klinika v roce 2017 založila vlastní akademii, díky níž systematicky vzdělává a rozvíjí své lékaře.

„Důležitou součástí našeho rozvoje je také mezinárodní spolupráce. Sledujeme nejnovější trendy v oftalmologii a naši lékaři jsou součástí mezinárodní odborné komunity, pravidelně se účastní zahraničních kongresů, odborných školení a sdílení zkušeností s kolegy ze zahraničí,“ vysvětluje šéf OCP.

I jeho role v rozvoji personálu je významná. Pro Jankův styl řízení je typická silná osobní angažovanost, takže pravidelně tráví čas přímo v provozu – od recepce po operační sály –, a důraz na týmovou kulturu: „Vidět, jak se kolegové chovají ke každému pacientovi jako k sobě samému, je pro mě asi ta největší odměna vůbec.“

Český kapitál a dlouhodobá strategie

Navzdory velikosti a rostoucímu významu si OCP zachovává při nejmenším jednu charakteristiku, která je v segmentu soukromého zdravotnictví stále méně obvyklá. Firma dlouhodobě odmítá vstup zahraničního kapitálu a místo rychlé expanze prostřednictvím akvizic sází na postupnou diverzifikaci, budování vlastních kapacit, investice do technologií a lidí a vytváření integrovaného modelu péče od prevence přes diagnostiku až po vysoce specializovanou chirurgii.

Její ekonomika stojí na kombinaci výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami a placených zákroků. Základ objemu tvoří operace šedého zákalu, významnou roli ale hrají i refrakční zákroky nebo specializovaná léčba sítnice. Dalším pilířem jsou pak samoplátci, ať už jde o české občany nebo klienty z jiných evropských zemí. 

Zásluhou toho všeho se v posledních letech daří dosahovat ročního obratu ve výši 400 milionů korun. Ještě důležitější je nicméně fakt, že z původně úzce zaměřeného pracoviště během čtvrtstoletí vznikla zdravotnická skupina s desítkami tisíc pacientů ročně, vlastním vzdělávacím systémem, sítí primární péče a ambicí pokrýt celý proces od prevence až po vysoce specializovanou chirurgii, která si zároveň zachovává charakter firmy postavené na vlastním know-how a českém kapitálu.

