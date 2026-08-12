Dna oceánů lákají člověka stejně jako vesmír. Po 40 letech vzniká nový habitat, který může vrátit lidi do podmořských hlubin

Všechny výše popsané výzkumy měly minimálně jedno stejné – poháněla je podobná ambice jako vesmírný program. Problém byl, že stísněné, spartánské a nákladné habitaty většinou fungovaly jen krátce, takže zájem o dlouhodobý pobyt lidí pod vodou postupně opadl. Nyní to ale vypadá, že se vše navrací.
Britská společnost Deep totiž v červnu instalovala svoji stanici Vanguard zhruba 17 metrů pod hladinou na dně Tennessee Reef v Národní mořské rezervaci Florida Keys. Podle firmy jde o první podmořský lidský habitat nasazený v amerických vodách za posledních 40 let, uvádí CNN.
Pro vědce je to významná událost i proto, že po celou dobu byl jedinou podmořskou výzkumnou laboratoří a obytnou stanicí na světě Aquarius. Ten funguje od roku 1993 a provozuje jej společnost Florida International University (FIU).
Návrat pod hladinu
Zmíněný Vanguard je navržen pro čtyři akvanauty, kteří v něm při jednotlivých misích stráví pět až sedm dní. Obytný prostor měří zhruba 10,7 metru na délku a 2,4 metru na šířku. Aquarius je oproti tomu o něco větší a dokáže pojmout šest lidí na více než měsíc.
Nová stanice je napojena na hladinu pomocí bóje, která do ní vhání čerstvý vzduch, a využívá technologie snižující dopad provozu na okolní prostředí. Zachycuje například šedou vodu a lidský odpad, jenž se následně čerpá do podpůrné bóje k úpravě.
Habitat má na mořském dně zůstat pět let, přičemž jeho osádka se zaměří mimo jiné na monitoring a obnovu korálového útesu zhruba 8,5 kilometru jižně od Long Key. Tato lokalita je známá rozmanitým podmořským životem, avšak podobně jako další části Florida Keys čelí rostoucím teplotám. Součástí výzkumu proto bude hledání odolnějších korálů a nahrazování těch poškozených.
Měsíc práce za týden
Během svého pobytu mohou akvanauti okolí stanice prozkoumávat s potápěčským vybavením. Velkou výhodou přitom je, že lidé pobývající v habitatu jsou vystaveni stejnému tlaku jako v místě ponoru. To umožňuje výrazně prodloužit pobyt pod vodou a maximalizovat čas pro sběr dat, pozorování a odběr vzorků.
Další výhodou tohoto takzvaného saturačního potápění ve srovnání s potápěním klasickým je, že jeho délku neomezuje kapacita kyslíkové lahve a nutnost následné dekomprese, takže se dá „měsíc práce stihnout za méně než týden“, objasňuje šéfka vědeckého výzkumu v Deepu Dawn Kernagisová. Dodává, že zároveň je takto možné i analyzovat vzorky přímo v hloubce, díky čemuž se zamezí potenciální změně vlastnosti materiálů, a tedy i ovlivnění výsledných dat.
Stanice nyní prochází technickými zkouškami, přičemž první mise jsou naplánované na říjen a listopad. Floridská vláda už také přislíbila necelý milion dolarů na podporu šesti výzkumných týmů, které se zaměří na monitoring a obnovu korálů nebo spolupráci lidí a strojů na mořském dně.
A na své si přijdou nejen mořští biologové. Historické podmořské habitaty totiž využívaly také armádní a obranné projekty a sloužily k výcviku astronautů, proto se chce Deep zaměřit i na tyto oblasti. Zároveň se pokusí zapojit umělce a pedagogy do svého programu zaměřeného na vzdělávání a popularizaci průzkumu prostředí oceánů.
U jedné stanice ambice nekončí
Od předchozích podmořských habitatů se Vanguard liší mimo jiné způsobem financování. Zatímco dosavadní projekty podporovaly vlády, výzkumné instituce nebo průmyslové podniky, nový habitat vytvořila soukromá společnost. Jména jednotlivých akcionářů sice Deep prozrazovat odmítá, veřejné záznamy ale jako vlastníka většinového podílu uvádějí Kanaďana Roberta MacGregora.
Nutno navíc podotknout, že jen u jedné stanice ambice společnosti nekončí. Již v říjnu 2025 oznámila firma investici ve výši 100 milionů dolarů a plány na inženýrské centrum na Floridě a výrobní základnu v Houstonu. Zároveň pracuje na modulární základně Sentinel, která má pojmout šest akvanautů a působit v hloubce téměř 200 metrů po dobu jednoho měsíce. Ultimátní cíl Deepu každopádně zní ještě ambiciózněji: vedení totiž uvažuje o síti více podmořských habitatů, které by mohly sloužit různým uživatelům a účelům. Podobný cíl má i FIU, jenž hledá prostředky na větší a pokročilejší stanici, než je současný Aquarius.