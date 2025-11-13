Jeden týden hluboko pod hladinou. Společnost Deep představila nový podmořský habitat, který má usnadnit výzkum oceánu

Světový oceán je jedním z posledních málo probádaných míst na naší planetě. Může za to především fakt, že s přibývající hloubkou výrazně roste tlak, což potápěčům znemožňuje zůstat pod vodou delší dobu. Samotný výstup zpět nad hladinu moře totiž musí trvat poměrně dlouho, jelikož pokud by se potápěči vynořili příliš rychle, hrozila by jim dekompresní nemoc, která může v nejhorších případech způsobit dokonce i smrt.
Už od poloviny minulého století proto vědci pracují na výstavbě takzvaných podmořských habitatů, které by mohly pobyt pod vodou výrazně prodloužit. Průkopníkem této technologie se stal slavný francouzský oceánograf a vynálezce Jacques Cousteau, jenž první podobné zařízení o velikosti výtahu zkonstruoval již v roce 1962.
Pobyt v habitatech ovšem nebyl příliš příjemný a nesl s sebou i velká bezpečnostní rizika, takže v uplynulých desetiletích zůstaly spíše na okraji vědeckého zájmu. To se ale nyní zásluhou společnosti Deep změnilo. Britský startup představil nové zařízení jménem Vanguard, které podle MIT Technology Review všechny předchozí habitaty v mnoha ohledech překonává.
Habitat má i bezpečnostní certifikát
Interiér Vanguardu působí na první pohled jako trochu podivný obytný vůz. Nachází se v něm totiž jen základní vybavení, jako jsou malá toaleta, dlouhé lavice, které se dají přeměnit na palandy, a úsporná kuchyňka s mikrovlnnou troubou, dřezem, french pressem a prostorem pro úschovu nádobí. Při pohledu zvenčí už zařízení připomíná spíše malou ponorku, oproti ní má však mnoho důležitých výhod.
Především má Vanguard funkční spojení s bójí nad hladinou, což habitatu zajišťuje čerstvý vzduch, přívod vody a internetové připojení od Starlinku. Toto spojení s hladinou má odolat i nejsilnějším hurikánům. Pokud by se ale z jakéhokoli důvodu přerušilo, zařízení disponuje dostatkem vzduchu, vody a energie pro přežití posádky po dobu nejméně 72 hodin. Zajistit to má dieselový generátor, který slouží k výrobě elektrické energie, a také nádrž na zadržování odpadní vody.
Výše uvedená tvrzení o minimální výdrži 72 hodin ovšem nejsou jen marketingovými proklamacemi Deepu. Údaj ověřila i nezávislá klasifikační agentura DNV, která kontroluje dodržování bezpečnostních požadavků u všech typů námořních plavidel, aby mohla získat komerční pojištění. Vanguard přitom bude vůbec prvním podmořským habitatem, jenž certifikát od DNV obdržel.
Připravuje se ještě mnohem větší habitat
Současná verze Vanguardu byla veřejnosti představena koncem října v americkém Miami. Právě nedaleko této metropole má být habitat zkušebně umístěn, a to konkrétně v Národní mořské rezervaci Florida Keys. Zajímavý je přitom i fakt, že se Vanguard stane vůbec prvním novým podmořským habitatem na světě za téměř čtyři desetiletí.
Hlavním cílem projektu na Florida Keys bude otestovat funkčnost zařízení ve skutečném prostředí. Tým čtyř vědců bude tedy ve Vanguardu žít a pracovat po dobu jednoho týdne. Během této doby budou výzkumníci habitat opakovaně opouštět na různé potápěčské mise, které mají zahrnovat obnovu útesů, průzkum podmořských živočichů nebo podvodní archeologii. Vzhledem k tomu, že v habitatu bude tlak vzduchu stejný jako v okolní vodě, musejí vědci časově náročnou dekompresi podstoupit pouze jednou, a to při vynoření na hladinu na konci týdne.
Vedení Deepu doufá, že Vanguard nezklame ani v náročných podmínkách a stane se základem ještě většího podmořského obydlí. Firma chce totiž do dvou let vybudovat i pokročilý modulární habitat Sentinel, který bude mít oproti současnému zařízení dvojnásobný průměr. Spojením několika různých modulů by přitom mohl vzniknout rozsáhlý komplex schopný pojmout až 50 osob, což už by poskytlo dostatek místa pro velké vědecké projekty.
„Oceán hraje v životě na Zemi zcela zásadní roli, i přesto ale skrývá mnohé záhady, které jsme teprve začali zkoumat. Více času stráveného přímo v oceánu nám tedy otevírá úplně nový svět možností, jelikož to urychlí vědecké objevy, a může to přinést inspiraci či řešení pro mnohé z našich stávajících problémů,“ uzavřela Kristen Tertoolová, provozní ředitelka Deepu.