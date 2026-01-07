Dlouho očekávaný vstup CSG na burzu nabývá konkrétnější podoby. Chystané IPO by mohlo Strnadovu firmu ocenit na více než bilion korun

Jedná se o jednu z nejrychleji rostoucích zbrojařských firem v Evropě. O firmu, která by mohla být oceněna v přepočtu na částku více než jeden bilion korun. Firmu, kterou vede teprve 33letý byznysmen, jenž se zároveň řadí k nejbohatším Čechům vůbec.
O tom, že tuzemská zbrojní společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje vstoupit na burzu, se v médiích již nějaký čas hovoří. Nyní k tomu sám její majitel Michal Strnad poskytl další bližší informace. V rozhovoru pro zpravodajskou agenturu Reuters řekl, že po diskuzi s bankami management společnosti zvažuje umístit na trh až 15 procent svých akcií. Takzvané IPO (Initial Public Offering) by se mohlo uskutečnit na burze v nizozemském Amsterdamu.
„Záleží to na mnoha faktorech, ale poslouchám (jejich argumenty) velmi pečlivě a utvářím si vlastní názor,“ prozradil Strnad. Zmíněnými bankovními koordinátory jsou společnosti BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit.
Lepší než Rheinmetall
Jak na základě svých nejnovějších údajů uvedl Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI), z hlediska ročního nárůstu tržeb patří CSG pozice nejrychleji rostoucí evropské firmy na globálním trhu se zbraněmi vůbec. Daleko za ní jsou v daném ohledu společnosti jako německý Rheinmetall, francouzský Dassault Aviation Group či švédský Saab. Hodnota celého trhu se zbraněmi vloni meziročně vzrostla o devět procent na sumu 2,7 bilionu dolarů (55,7 bilionů korun).
Do značné míry za to může válka na Ukrajině, která navzdory mírovému úsilí Spojených států a dalších zemí pokračuje již čtvrtým rokem. Své výdaje na vlastní obranu právě v návaznosti na ruskou agresi na východě Evropy zvýšily v uplynulých letech všechny členské země NATO, přičemž například Polsko se podle odhadů Severoatlantické aliance, z nichž Reuters vychází, mělo vloni dostat na úroveň zhruba 4,5 procenta svého HDP.
Peníze získané skrze IPO půjdou na další akvizice
Jaký konkrétní objem finančních prostředků by se CSG díky zvažovanému vstupu na burzu mohlo podařit získat, Strnad komentovat nechtěl. Tedy alespoň ne explicitně.
„Podívejte se na naše (finanční) výsledky a porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem. Vy víte, o kom je řeč,“ podotkl v narážce na již zmíněný Rheinmetall. „K tomu si přidejte slevu, protože se jedná o prvotní úpis akcií a protože nemáme jako zákazníka německou armádu, a tím se dopracujete k nějaké určité částce. Ale samozřejmě od toho neočekáváme, že bychom dosáhli stejné valuace, jaké se těší Rheinmetall,“ doplnil vzápětí.
Reuters na to konto dodává, že pokud by německý zbrojní gigant měl skutečně posloužit coby jakési vodítko, mohla by být CSG oceněna na částku mezi 34 až 50 miliardami eur, tedy v přepočtu mezi 822 miliardami až 1,2 bilionu korun. Agentura Bloomberg ve svých dřívějších odhadech počítala s hodnotou 30 miliard eur, což je dle současného kurzu asi 726 miliard korun.
Získané peníze by management CSG potenciálně vynaložil k dalším plánovaným investicím. „Chci mít možnost je případně využít k dalším akvizicím,“ prohlásil na závěr Strnad, jehož společnost v roce 2024 za asi 53 miliard korun koupila amerického výrobce munice Kinetic.