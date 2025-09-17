Rozpočty na armády rostou, akcie zbrojařů letí nahoru a z obranného sektoru se stává investiční hit

Válečné konflikty a rostoucí geopolitické napětí žene rozpočty na obranu nejen zemí v Evropě na rekordní úroveň. A zbrojní průmysl, donedávna zavrhovaný s ohledem na ESG kritéria (Environmental, Social, Governance), se v důsledku aktuálního dění stává klíčovým pilířem ekonomik i bezpečnosti státu. Potvrzují to i významné změny v rozpočtových plánech světových mocností.
„Schopnost vlastní obrany je základním pilířem toho, co rozumíme pod pojmem stát. Málokterá věc se ukázala během uplynulých pár let jasněji než tato. Pakliže to evropské státy myslí vážně stran vlastního přežití, bude rozvoj zbrojního sektoru nezbytnou součástí tohoto nazření. Navíc, se zbrojním průmyslem je úzce spojen prvotní výzkum a vývoj převratných technologií, které poskytují bázi pro další ekonomický rozmach a společenský blahobyt,“ komentuje pro Euro.cz uvedené plány hlavní ekonom ING David Havrlant.
Z dílny českých investiček
Výdaje na posílení obranyschopnosti kromě výše zmíněného přináší i další benefit v podobě atraktivní investiční příležitosti. Toho chtějí využít mimo jiné J&T Investiční společnost a WOOD & Company se svým nově spuštěným tematickým fondem J&T WOOD Defense OPF. S myšlenkou fondu zaměřeného na obranný sektor přitom přišly obě společnosti nezávisle na sobě.
„Když jsme se o vzájemných plánech dozvěděli, přišlo nám logické se spojit a místo dvou konkurenčních fondů otevřít jeden větší a lepší. J&T Investiční společnost v tomto případě nevnímáme jako konkurenci, ale jako strategického partnera. V takto komplexním a dynamicky se rozvíjejícím sektoru je oboustranná analytická podpora a strategické rozhodování o výběru vhodných titulů do fondu výhodou,“ vysvětluje naší redakci investiční ředitel WOOD & Company Martin Peška s tím, že v rámci spojení lze profitovat i ze širší klientské základny a získat do fondu větší objem peněz.
O tom, že je oblast zbrojního průmyslu kvůli probíhajícím vojenským konfliktům a potřebě přezbrojení Evropy často skloňována mezi investory, mluví i hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. „Ideální čas pro investice do tohoto odvětví byl blíže začátku letošního roku. Od té doby hodnoty akcií v tomto sektoru vcelku vytrvale rostou, což může omezit prostor pro další prudký růst. Přesto nelze zařazení defence sektoru do investičního portfolia jednoznačně zavrhnout,“ míní a doplňuje, že značný růst hodnoty akcií nemá za sebou pouze a jen zbrojní odvětví: „I populární technologický sektor zažil období raketového růstu a hodnoty P/E (price-to-earnings ratio neboli poměr ceny akcie k zisku na akcii, pozn. red.) jsou velmi vysoké. A přesto odvětví láká další investory.“
Strategické zaměření
Nový fond se zaměří na společnosti, které mohou dlouhodobě těžit z růstu obranného sektoru, zejména v oblasti kritické infrastruktury, jež byla zatím opomíjena. Portfolio bude globálně rozložené – zahrne hlavní vládní kontraktory, dodavatele subsystémů, materiálů, softwaru i kyberbezpečnostních řešení. Menší část bude tvořit expozice do dluhopisů obranných firem a privátních VC/PE fondů třetích stran.
Skladba fondu bude rozvrstvena mezi vojenskou techniku, sektor kyberbezpečnosti a senzorických komponentů, letectví a strategické materiály. „Do fondu budeme postupně zařazovat zhruba 40 titulů, některé pozice jsme už obsadili, další přibudou v horizontu měsíce, maximálně dvou. Půjde o renomované společnosti jako Rheinmetall či Leonardo, část portfolia chceme alokovat i do menších společností s užší specializací jako Theon, Renk či AeroVironment,“ popisuje strategii portfolio manažer J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek.
Za vše mluví fakt, že třeba zmíněný německý Rheinmetall zvýšil hodnotu svých akcí v uplynulém roce o 244 procent, respektive o 2 127 procent za posledních pět let. Obdobně rychle ale rostou i akcie firem, jako jsou francouzský výrobce vojenských letounů a bezpilotních dronů Dassault Aviation, švédský producent vojenské techniky Saab AB nebo český Colt CZ.
Expertní panel
Součástí fondu je strategický panel složený z analytiků a odborníků na obranný průmysl, který pravidelně vyhodnocuje současné trendy, technologický vývoj i geopolitické souvislosti. „Právě tím se náš fond odlišuje od jiných projektů včetně tematických ETF (burzovně obchodované fondy),“ zmiňuje Hájek.
Mezi současné členy inkriminovaného panelu zatím patří za Wood & Co. analytik defense sektoru Atinc Ozkan, který má v sektoru 25 let zkušeností, a portfolio manažer Tomáš Kacerovský. Ten se zaměřuje na investice do fondů typu Venture Capital. Za skupinu J&T je kromě Hájka součástí panelu analytik Pavel Ryska, přičemž další odborníci by ho měli postupně doplnit.
Vedení obou společností věří, že nastavená strategie má šanci uspět i díky tomu, že další eskalace geopolitického napětí a realizace slibů evropských vlád o zvýšení výdajů na obranu se mohou pozitivně promítnout do růstu akcií zbrojařských firem. Na druhé straně jsou zde ovšem stále vcelku zásadní rizika.
„Tím největším je nenaplnění slibů evropských států o masivním nárůstu zbrojení. V kontextu politických debat vidíme, že ne všechny politické subjekty vidí právě růst výdajů na obranu jako prioritu. Vstup takových subjektů do vládních koalic může negativně ovlivnit objem výdajů na obranu, což by se projevilo v poklesu hodnoty akcií,“ uzavírá Peterka s tím, že evropští politici mohou otočit i ve stínu potřeby škrtů s cílem konsolidace veřejných financí.