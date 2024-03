Developer YIT letos postaví až 540 nových bytů. Většina z nich bude součástí projektů v rozvojových lokalitách Prahy

Loni poptávka po rezidenčních nemovitostech v Česku klesla. Už první letošní čísla ale naznačují mírné oživení trhu, které by mělo s postupným snižováním úrokových sazeb a inflace ještě zrychlit. A stejný vývoj očekává i developerská společnost YIT, která chce v roce 2024 uvést na trh celkem 536 nových bytů.

„Věřím tomu, že letošní rok půjde pozitivním směrem. Trh se oživí a prodeje porostou,“ říká generální ředitel společnosti Marek Lokaj s tím, že poptávka by měla postupně nabrat na síle díky zlepšení situace na poli hypoték.

Dva nové projekty i postupné rozšiřování těch stávajících

V YIT chtějí letos navázat na téměř 200 prodaných bytů a dvoumiliardový obrat v minulém roce další výstavbou. Hned se začátkem roku proto firma odstartovala nový projekt Sija Kamýk na Praze 12 a plánuje také další byty v areálu Suomi Hloubětín na Praze 9, kde během desáté etapy vyroste dům Tampere s celkem 68 jednotkami. Dále má vzniknout nový projekt Tolvo Roztyly a rozšiřování se dočká i Ranta Barrandov na Praze 5. Stejně tak developer chystá rovněž kolaudaci Happi Milánská na Praze 15 a vůbec poprvé se dostane i za hranice hlavního města, konkrétně do Kladna.





Prodej bytů na Kamýku, kde si mohou nakupující vybrat z celkem 122 jednotek o dispozicích 1+kk až 4+kk a výměře od 30 do 116 metrů čtverečních, je už nyní oficiálně spuštěn. Celá novostavba přitom klade důraz na úsporu energií a šetrnost k životnímu prostředí, což mimo jiné znamená, že disponuje retenčními nádržemi nebo LED osvětlením a solárními panely na střeše. Chybět ale nebude ani samoobslužný výdejní box kurýrní služby a několik venkovních nabíjecích stanic pro elektromobily.

„Do našich projektů začleňujeme kromě fotovoltaických elektráren také tepelná čerpadla, podlahové vytápění, LED osvětlení, akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody či rekuperaci vzduchu,“ popisuje obchodní ředitelka YIT Stavo Dana Bartoňová s tím, že tyto technologie přispívají jak ke zdravější domácnosti, tak k úsporám měsíčních nákladů.

Prefabrikace jako budoucnost stavebnictví?

Zatímco ekologické prvky šetří náklady na provoz budov, technologie prefabrikace může výrazně snížit finanční náklady i lidské zdroje při samotné stavbě. Navíc je bezpečnější pro dělníky a méně rušivá pro obyvatele okolních domů, neboť spočívá ve výrobě stavebních dílů přímo v prostředí továrny a jejich následnému přesunu na stavbu pro pouhou montáž.

V YIT dosud využívali prefabrikaci především při odkazování koupelen. V rámci projektu Happi Milánská ale tímto způsobem realizovali většinu stavby, a to s využitím takzvaného zeleného betonu z recyklovaného kameniva. Do budoucna by pak developer chtěl s podobnými moduly pracovat i u výškových dřevostaveb, což by mu mohlo pomoci stát se v tomto oboru lídrem. Aktuálně kvůli tomu firma vstoupila i do odborné Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva a společně s dalšími členy se snaží o úpravu legislativy.

„Za velký úspěch naší společné snahy s ostatními subjekty považujeme chystanou změnu normy, která povolí výstavbu ekologických dřevostaveb o výšce 22,5 metru. U vícepatrových staveb je teď totiž nutné volit takzvaný inženýrský přístup, který je závislý na přidání dalších technologií, což ale není pro investora ekonomicky výhodné,“ uzavírá Lokaj.