Desítky různých služeb na jednom místě. Zájem o superaplikace roste, vyvíjí je i česká skupina Etnetera Group

V posledních letech se stalo naprosto běžným jevem, že člověk má na svém chytrém mobilním telefonu nainstalováno velké množství různých aplikací. Prakticky každá větší firma chce totiž svým zákazníkům nabídnout vlastní „appku“, což ovšem v praxi vede k tomu, že jsme jimi doslova přehlceni, a třeba starší mobily už ani na nové přírůstky nemají dostatečnou kapacitu.
Kvůli výše popsanému jevu nyní ve světě i v Česku roste zájem o takzvané superaplikace, které integrují řadu různých funkcí do jednoho uživatelského prostředí. Jejich hlavním cílem je nabídnout lidem co nejširší paletu služeb bez nutnosti opouštět danou aplikaci a neustále se přihlašovat do nových.
V praxi to celé funguje tak, že v rámci jedné aplikace může uživatel například spravovat své finance, ale zároveň i nakupovat jízdenky nebo ovládat svůj automobil. Zatímco dosavadní aplikace tedy řešily jen specifickou potřebu lidí obvykle spjatou s jednou firmou či produktem, v superaplikacích už je vybudovaný poměrně rozsáhlý ekosystém služeb s širokým využitím.
Superaplikace uživateli nabídnou relevantní služby
Kromě samotných uživatelů je integrace více služeb do jedné aplikace výhodná i pro jednotlivé firmy. Díky tomu, co všechno superaplikace nabízí, se totiž výrazně zvyšuje frekvence, s jakou ji lidé používají. Firmy tak mohou lépe poznat své zákazníky a nabídnout jim personalizované služby přesně v momentě, kdy je uživatelé potřebují.
Právě přechod od jednoúčelových nástrojů k multifunkčním platformám tedy představuje jeden z významných směrů ve vývoji mobilních technologií. Už nějakou dobu se tomuto odvětví věnuje také česká technologická skupina Etnetera Group, která vyvinula například superaplikaci DoKapsy od ČSOB.
„Doba, kdy měl člověk pro každou službu, někdy i od jedné značky, samostatnou aplikaci, je minulostí. Uživatelé dnes očekávají aplikace, jež se jim přizpůsobí, nabídnou relevantní služby a správné řešení ve správném okamžiku. A právě k tomu směřují superaplikace. Naším cílem je, aby se mobilní telefon stal skutečným digitálním asistentem, platformou, která propojuje služby a zjednodušuje každodenní život,“ řekl Miloš Felix, šéf společnosti Etnetera Flow.
Servisní prohlídka i zapnutí klimatizace
Jednu z nejširších nabídek služeb na českém trhu má již zmíněná superaplikace DoKapsy od ČSOB. Ta v jednom rozhraní propojuje třeba mobilní platby, správu věrnostních karet, nákup jízdenek na vlak či MHD nebo platby za parkování. Kromě toho ale umožňuje například i vstup do samoobslužných obchodů, které fungují v nepřetržitém režimu 24/7.
Další superaplikací od skupiny Etnetera Group je pak MyŠkoda. Ta umožňuje majitelům vozů na dálku ovládat funkce svého auta, jako je klimatizace nebo zamykání, plánovat servisní prohlídky nebo využívat širokou škálu digitálních služeb spojených s provozem vozidla. MyŠkoda se díky tomu stává centrálním bodem pro interakci řidiče s automobilem a výrazně ji usnadňuje, jelikož v sobě sjednocuje hned několik dříve samostatných aplikací.
„Pro uživatele znamenají superaplikace zásadní zjednodušení – jedna ikona, jeden účet a jedno ovládání, na které si zvykne. Pro provozovatele zase představují možnost si uživatele daleko více zavázat, detailně analyzovat jeho potřeby, a tím cílit komunikaci a nabídky,“ uzavřel šéf Etnetera Group Jiří Štěpán.