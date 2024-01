Další lednová nabídka streamovacích služeb: Drsná marvelovka, nápor nových filmů a akčňák s Kaley Cuoco

V letu

Oceňovaný režisér F. Gary Gray, který stojí za snímky jako Vyjednavač nebo Rychle a zběsile 8, přichází s novou akční komedií pro Netflix. Uvidíme v ní partu zlodějů pod vedením Cyruse (Kevin Hart), která se rozhodla pro největší akci svých životů – hodlá ukořistit přes půl miliardy dolarů. Problém je, že tento obnos se nachází v letadle dvanáct kilometrů nad zemí. Pro tým elitních zlodějů to ale bude hračka, že?



Autor: Netflix

Grayova novinka debutuje na Netflixu 12. ledna.

Žhářka

Snímky na motivy děl Stephena Kinga jsou každoroční stálicí a předloni se druhé adaptace dočkala Žhářka. Oproti klasice s Drew Barrymore je remake věrnější předloze. Malá Charlie (Ryan Kiera Armstrong) se s rodiči (Zac Efron & Sydney Lemmon) stěhuje z místa na místo, protože je jiná – dokáže zapalovat pouhým pohledem. Kvůli její ne příliš normální schopnosti po ní jde vládní agentura. Když se jí dostane na stopu, musí rodiče svoji milovanou dceru bránit všemi prostředky. Ale bude to stačit?







Autor: Universal Pictures

Do ohnivých očí na Netflixu pohlédneme 13. ledna.

Nic ve zlým

Sličná Maddie má pořádný problém. Pokud nezaplatí určitou částku, přijde o svůj dům. Na internetu proto najde poněkud bizarní inzerát – dát se dohromady se zbohatlickým synkem Percym. Maddie nabídku přijme a roztáčí tím kolotoč vtipných scén. Může ale z tohoto nekonvenčního svazku vzplát pravá láska? V hlavních rolích uvidíme Jennifer Lawrence a Andewa Bartha Feldmana.



Autor: Sony Pictures

Povedenou romantickou komedii uvidíme na HBO Max 12. ledna.

Echo

Marvel v novém roce hodlá řádně přitvrdit, proto jeho první projekt nabídne drsnější tvář MCU. Echo navazuje na ságu Defenders a seriál Hawkeye, přičemž sleduje hluchou antihrdinku Mayu Lopez (Alaqua Cox), která postřelila svého adoptivního otce Kingpina (Vincent D'Onofrio). Po událostech Hawkeye se Maya vrací do rodné Oklahomy, kde se znovu setkává se svými indiánskými příbuznými. Kingpin ale svoji ,dceru‘ hodlá získat zpět. A to po dobrém i po zlém! Na scénu se vedle něj vrací i jeho nemesis Daredevil (Charlie Cox), o pouliční rvačky a krvavější bitky tak nebude nouze. Echo je navíc prvním seriálem, který vyjde najednou, a taktéž prvním projektem série Marvel Spotlight. Naváží na něj seriály Daredevil: Born Again nebo Wonder Man.



Autor: Disney+, Hulu

Všechny díly Echo dorazí na Disney+ 9. ledna.

Role Play

Emma a Dave Brackettovi mají krásné manželství. S dvěma dětmi žijí v New Jersey a všechno vypadá idylicky. Když se ale manželé rozhodnou svůj svazek okořenit jistou hrou, vyjde najevo, že Emma žije dvojí život, ve kterém je i nájemnou vražedkyní. A tím začíná komedie plná nejrůznějších zvratů. Vše za dohledu povedeného dua David Oyelowo a Kaley Cuoco. Snímek je určitou variací na Pana a paní Smithovi, jejichž seriálové dobrodružství uvidíme za pár týdnů rovněž na Amazon Prime Video.



Autor: Amazon Studios

Nová komedie debutuje na Amazon Prime Video 12. ledna.

Criminal Record

Peter Capaldi patří mezi nejlepší britské herce současnosti a za sebou má velké role v úspěšných seriálech Mušketýři nebo Doctor Who. V novince od Apple TV+ ztvární detektiva Daniela Hegartyho, který po anonymním telefonátu otevírá dávno uzavřený případ. Jako partnerka mu je přidělena začínající June Lenker (Cush Jumbo), jež má na věci poněkud jiný pohled. Zvládne tato nesourodá dvojice zapeklitý případ vyřešit?



Autor: Apple TV+

Odložený případ začneme s detektivy na Apple TV+ řešit 10. ledna.

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Jeden z oscarových favoritů, který je zároveň desátou spoluprací režiséra Martina Scorseseho a herce Roberta De Nira, míří na streaming. Více než tříhodinový epos sleduje příslušnici bohatého indiánského kmene Osedžů Mollie Burkart (Lily Gladstone), která si začne s válečným veteránem Ernestem Burkhartem (Leonardo DiCaprio), synovcem váženého pana Williama Halea (Robert De Niro). Je ale Ernestova láska k Mollie upřímná, nebo mu jde jen o její bohatství?



Autor: Paramount Pictures

Scorseseho poslední snímek odstartuje na Apple TV+ 12. ledna.