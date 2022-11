Další do party. Balíkový přepravce GLS představuje vlastní samoobslužné boxy, na jejich vývoji spolupracoval s českou Alfa3

To máte AlzaBoxy, Z-BOXy, OX pointy, Dr. Max boxy… V Česku se i zásluhou koronavirové pandemie v posledních letech rozmohl zcela nový spotřebitelský zvyk: neobtěžovat se s dobírkou ani nevyzvedávat balíky na poště, ale chodit si pro ně do výdejního boxu, který se nachází nejdále na konci ulice. Skutečně, Česká republika patří co do počtu těchto zařízení na hlavu mezi evropské premianty. A nyní přibudou další. Vlastní síť samoobslužných boxů se totiž v tuzemsku rozhodl zavést i mezinárodní balíkový přepravce GLS.

Do konce letošního roku bude do ulic rozmístěno dodatečných 85 balíkomatů, totiž GLS Parcel Boxů, v nichž si budou moci spotřebitelé v rámci pilotního provozu vyzvedávat jimi zakoupené zboží. A to napříč celou republikou na povětšinou hodně exponovaných místech typu sídlišť, budov veřejných institucí či v historických centrech měst. A další, jak slíbil ředitel GLS pro místní trh Pavel Včela, vzniknou záhy.

„V uplynulém roce jsme investovali do vývoje zcela nového softwaru, který umožní snadnou integraci jakéhokoliv balíkomatu libovolného výrobce či provozovatele sdílených sítí do standardního procesu přepravy GLS a zároveň poskytne snadné ovládání nejen pro provoz GLS, ale především zákazníky. Ti si tak mohou v novém widgetu jednoduše nastavit, který typ výdejních míst či boxů si přejí pro své zásilky využít. Značné úsilí jsme věnovali také samotnému vývoji nové generace Parcel Boxů s důrazem na jejich spolehlivost, kvalitu a možnost sofistikované vzdálené správy,“ nechal se Včela slyšet.

Využívá je každý pátý Čech

GLS Parcel Boxy vznikly ve spolupráci s východočeskou firmou Alfa3, která se zabývá výrobou kovového nábytku již více než 30 let. Jejich zavedením se přepravce snaží reagovat na zvýšenou poptávku a větší nákupní apetit tuzemských spotřebitelů v souvislosti s blížící se slevovou akcí Black Friday a vánočními svátky.

Svůj vliv na dané rozhodnutí ale měla i zmíněná pandemie, respektive měnící se nákupní chování zákazníků. Zatímco před sedmi lety balíkomaty aktivně využívaly jen tři procenta lidí, aktuálně si do nich nechává zbožízasílat v průměru každý pátý Čech. Vyplývá to z průzkumu, jenž pro GLS letos na jaře zpracovala agentura Ipsos a kterého se zúčastnila rovná tisícovka respondentů. Spotřebitelé na inkriminovaných boxech nejvíce oceňují možnost vyzvednout si balík přesně v tu dobu, která se hodí jim samým, fakt, že tak lze učinit de facto bez čekání, totiž bez front, a v neposlední řadě i nižší cenu dopravy.

„Významný nárůst popularity samoobslužných boxů, ale i výdejních míst, jsme zaznamenali během pandemie covidu-19. Z průzkumu vyplývá, že se v tomto období o 100 procent zvýšil počet lidí, kteří si nechali posílat balíky do balíkomatu,“ potvrdil za GLS, pro kterou ve světě pracuje na 22 tisíc zaměstnanců a jež v roce 2021/2022 dosáhla rekordního obratu pěti miliard eur, Včela.

Víc než jen výdejní box

Přestože hlavním smyslem výdejních boxů je, jak už z jejich označení vyplývá, vydávat zákazníkům objednané zboží, možností, jak s nimi naložit, je vícero. Podle Zdeňka Vacka ze společnosti OX Point se skvěle hodí například i ke komunikaci občanů s vedením obcí.

Snahou firmy je, aby prostřednictvím těchto boxů mohli lidé zakoupené zboží reklamovat, posílat skrze ně zásilky na další adresy či například hradit městské poplatky, potažmo pokuty. „Je to jeden z našich hlavních byznys modelů, kterým se chceme odlišit. Chceme, aby naše výdejní boxy byly součástí konceptu smart cities a aby se nejednalo o pouhá výdejní místa, ale aby jejich využití bylo vícestupňové,“ řekl Vacek vloni v rozhovoru s redakcí Euro.cz.

Kromě výčtu možností pro své využití se OX pointy od konkurenčních boxů liší rovněž počtem uživatelů. Vackova společnost se totiž rozhodla udělat z nich jakousi sdílenou síť, v rámci níž je nabízí k dispozici de facto komukoliv, kdo o ně projeví zájem. V minulosti proto navázala spolupráci jak s online marketem Rohlik.cz, tak třeba i s logistickými společnostmi Balíkovna či WeDo.