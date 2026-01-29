Evropský nadprůměr: Na cloudu jedou už skoro dvě třetiny českých firem. Technologie zvyšuje efektivitu i rychlost zavádění nových služeb

Využívání cloudu přestává být pouhou technologickou volbou a postupně se stává jedním ze základních předpokladů toho, aby byla firma na trhu konkurenceschopná. Vyplývá to z názoru odborníků i nejnovějších dat společnosti Amazon Web Services (AWS), podle nichž cloudové služby v Česku využívá už 57 procent všech podniků. Evropský průměr je přitom nepatrně nižší, a sice 55procentní.
Jednou z hlavních překážek adaptace cloudu byla dosud pro mnoho firem skutečnost, že se jedná o poměrně složitý zásah, jenž zásadně změní fungování celé organizace. Tento argument ale postupně padá, a společnosti na cloud přecházejí čím dál rychleji. Což ostatně potvrzuje i vedení českého Trustsoftu, který se zabývá právě poskytováním cloudové infrastruktury.
„Zatímco v uplynulých letech společnosti adoptovaly cloud pomaleji, v letošním roce jsme zaznamenali výraznou změnu. Firmám už nejde primárně o úsporu nákladů, ale o to být rychlejší, a hlavně efektivnější než konkurence. Cloud umožňuje uvádět nové produkty a služby na trh podstatně rychleji. Díky lepší správě cloudových služeb dokážou ročně zvyšovat efektivitu až o polovinu,” řekl redakci Euro.cz jako první spoluzakladatel a šéf zmíněné společnosti Jan Kortus.
Cloud zavádějí v bankovnictví i energetice
Značnou popularitu cloud v poslední době získal třeba v odvětví bankovnictví, za čímž stojí hlavně potřeba rychlého škálování, zavádění inovací a řešení problémů. Při přechodu do cloudu totiž banka získává důležitou výhodu nad konkurencí, která je schopná zavádět změny pouze na kvartální bázi. Konkrétně třeba Partners Banka zvládá nasazovat nové funkce každý týden.
„Cloud nám dal možnost inovovat v tempu, jež by s tradičními systémy zkrátka nebylo možné. Fungujeme v multicloudu, neboli v prostředí, kde nové funkce nasazujeme kontinuálně bez přerušení provozu. Cloud je pro nás dnes komoditou, kterou pravidelně tendrujeme. Díky tomu vždy dosáhneme dobré ceny a výhodných podmínek, protože nejsme závislí na jediném partnerovi. Finanční řízení cloudu je přitom stejně důležité jako samotná migrace,” nechal se slyšet technický ředitel Partners Banky Jiří Raška.
Do cloudu v poslední době rychle přecházejí i firmy v odvětví energetiky, a to především kvůli posílení stability a vidině nižších nákladů. „V energetice není prostor pro chybu. Zatímco vysílání Ligy mistrů může přežít výpadek, my si ho při distribuci plynu pro 2,3 milionu klientů dovolit nemůžeme. Cloud nám poskytuje úroveň spolehlivosti a bezpečnosti, kterou s tradičním řešením nezískáme. Zároveň máme přehled v reálném čase, dokážeme reagovat na anomálie okamžitě a kritická infrastruktura běží stabilně bez plánovaných odstávek,” shrnul Jiří Nováček, technický ředitel plynárenské sítě GasNet.
Do roku 2027 přejde na cloud devět z deseti firem
Vysoká bezpečnost cloudu, která podle Kortuse z Trustsoftu patří k hlavním výhodám inkriminované služby, by se neobešla bez rozsáhlých investic ze strany technologických gigantů. Společnosti jako již zmíněný Amazon Web Services, Azure nebo Google na tyto účely rok co rok vynakládají miliardy dolarů, díky čemuž drží globální certifikace, které by vlastními silami žádná běžná firma zajistit nedokázala.
„Lidé se cloudu kvůli bezpečnosti obvykle bojí, ale realita je opačná. Největší poskytovatelé mají celé týmy bezpečnostních expertů a investují do ochrany víc než celé státy. Klasická firma si takovou úroveň zabezpečení nedokáže dovolit. Vidíme to u klientů, kteří díky cloudu mají přibližně o 50 procent méně bezpečnostních incidentů, vyšší spolehlivost a přesný přehled o nákladech. To je kombinace, kterou on-premise prostě nenabídne,” doplnil Kortus. Svá slova opírá mimo jiné i o průzkum společnosti StationX, podle něhož organizace s touto on-premise infrastrukturou (provozovanou na vlastních serverech) hlásí ransomware a malware útoky téměř dvakrát častěji než firmy v cloudu.
Dle analytiků poradenské firmy Gartner by do roku 2027, právě s ohledem na všechny výše uvedené výhody, mělo na cloudovou infrastrukturu přejít až 90 procent firem. Celkové výdaje na tuto technologii budou každoročně růst zhruba o pětinu, přičemž jak naznačují údaje AWS i Trustsoftu, ani české podniky by v tomto ohledu neměly zůstat nijak pozadu.