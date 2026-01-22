Střet vizí ve vedení Partners Banky. Do čela nastupuje šéf celé skupiny Petr Borkovec, CEO Marek Ditz odchází

„Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners Banka.“ Reklamní slogan s písničkářem Pokáčem pomohl nové bance finanční skupiny Partners rychle zaujmout. Instituce, která vstoupila na trh v roce 2024, teď po necelých dvou letech fungování mění své nejvyšší vedení a vstupuje do další fáze svého rozvoje. Od 1. února končí v jejím čele dosavadní CEO Marek Ditz a nahrazuje ho spolumajitel celé skupiny Petr Borkovec. Děje se tak po jejich neshodách ohledně dalšího směřování a způsobu řízení banky.
„Po vzájemné dohodě jsme se s Markem Ditzem rozhodli ukončit naši spolupráci. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale po delší době jsme dospěli k závěru, že se naše další profesní směřování, vize a způsob fungování nepotkávají tak, aby dávaly smysl a vytvářely společnou energii pro další fázi rozvoje banky,“ komentuje aktuální situaci Borkovec s tím, že zároveň nevylučuje budoucí spolupráci na specifických projektech jeho společnosti.
Novou banku přitom pomáhal Ditz budovat od samých počátků, kdy v roce 2020 přišel do finanční skupiny Partners. Předtím byl dlouhé roky tváří Československé obchodní banky, kde působil bezmála 25 let, přičemž prošel různými manažerskými pozicemi a byl i členem představenstva.
V představenstvu Partners Banky zároveň dojde k dalším změnám. Dosavadní ředitel oddělení risk managementu Tomáš Kořínek se posune do role místopředsedy představenstva, do něhož bude povýšena Hanka Wallenfelsová, která tak bude nově řídit celý úsek Daily Banking včetně plateb a karet.
Po necelých dvou letech fungování se Partners Banka na konci loňského roku mohla pyšnit 162 tisíci klientů a 41 miliardami korun na depozitech. Oblíbená je například její platba v zahraničí bez přirážek k měnovému kurzu. Další plány směřují ke startu multiměnového účtu. Na začátku letošního roku překonalo úvěrové portfolio banky pět miliard korun.