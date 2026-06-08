Čínská tržiště přijdou o část výhod, objem zásilek může klesnout až o 15 procent, říkají odborníci o blížícím se „biči“ na Temu a spol.

Samotný poplatek sice podle odborníků nákupní chování Evropanů zásadně nezmění, představuje ale důležitý signál, že období benevolentního přístupu (nejen) k čínským tržištím končí. Evropské instituce zároveň připravují další opatření včetně reformy celního systému, která má od roku 2028 odstranit dosavadní výjimky a důsledněji vymáhat pravidla platná pro všechny prodejce bez ohledu na zemi původu.
Rozsah problému ukazují i samotná čísla. Do Česka loni podle dat Celní správy, na která se odkazuje ředitel společnosti PPC Profits Tomáš Čupr, dorazilo ze zahraničí více než 105 zásilek, v celé EU je to pak téměř šest miliard balíků ze zemí mimo EU, jak naznačují odhady Evropské komise. Devět z deseti přitom pocházelo z Číny.
Souhlasíte se zavedením tříeurového poplatku na malé zásilky ze zahraničí?
„Hlavním cílem nového poplatku však není výrazně zdražit nákupy z čínských tržišť. Důležitější je snaha ukončit dlouhodobou situaci, kdy část zahraničních prodejců těžila z obcházení pravidel a neplnění povinností, které evropské firmy běžně dodržují,“ uvádí pro Euro.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza s tím, že skutečné narovnání podmínek bude záviset hlavně na důslednějším vymáhání pravidel, bezpečnostních kontrolách a připravované evropské legislativě. „Hodně se toho musí odpracovat na evropské úrovni, ale řadu věcí může Česká obchodní inspekce začít dělat už dnes,“ dodává.
Příležitost pro tuzemské obchodníky
První dopady změn by již brzy mohly pocítit i české e-shopy. A to z toho důvodu, že nové poplatky mají nejvíce zasáhnout právě nejlevnější zásilky objednávané ze zahraničí, respektive především z Číny. Dle odborníků může dojít k omezení impulzivních nákupů, přičemž část zákazníků začne více zvažovat alternativy dostupné na evropském či českém trhu.
„Objem těchto malých zásilek z Číny by mohl klesnout až o 15 procent,“ říká Čupr. S tím souhlasí i šéf marketingu Shoptetu Ivo Mrena, který předpokládá, že nejvíc se to projeví v kategoriích, kde dnes výrazně dominuje ultralevný dovoz, jako jsou móda a doplňky, drobnosti do domácnosti a malá elektronika.
„V těchto kategoriích vidím v horizontu dvanácti až čtyřiadvaceti měsíců potenciál růstu tržeb o pět až osm procent, pro celý trh pak spíše méně. Záležet bude na tom, jak rychle se velké platformy přizpůsobí modelu fungování přes evropské sklady. Čeští e-shopaři by teď měli těžit ze svých přirozených výhod, jako jsou rychlé doručení, jednoduché vrácení zboží a především jistota nákupu v souladu s evropskou legislativou,” podotýká pro Euro.cz.
Také další lidé z oboru věří, že právě tyto aspekty budou hrát čím dál větší roli. Opírají se přitom o data z trhu, která rostoucí význam logistiky jasně potvrzují, jelikož zákazníci stále častěji hodnotí nákupní proces jako celek, nikoli pouze cenu produktu.
„Tržby české e-commerce porostou meziročně o pět až deset procent dál k 220 miliardám korun, zároveň uvidíme nové internetové obchody, které překonají magickou hranici ročních tržeb přes miliardu korun,“ očekává v návaznosti na chystané změny Čupr. Dařit se podle něj bude především firmám s unikátní nabídkou, silnou značkou a kvalitně zvládnutým marketingem. Platí přitom, že podobný růstový potenciál se českým e-shopům naskýtá i v zahraničí, respektive na ostatních trzích v rámci EU.
Umělá inteligence mění pravidla e-commerce
Přestože se v souvislosti s tuzemskou e-commerce scénou v současnosti do popředí dostává právě téma plánovaného zpoplatnění malých zásilek objednaných v zahraničí, odvětví jako takové si prochází i dalšími výraznými proměnami. Jednou z nich je například způsob, jak spotřebitelé jednotlivé zboží vyhledávají.
„Část uživatelů už dnes nehledá produkty klasicky přes Google, ale ptá se přímo AI nástrojů typu ChatGPT, Gemini nebo Claude. Místo seznamu odkazů dostanou rovnou doporučení konkrétních značek, e-shopů nebo produktů,“ tvrdí Čupr. Pro internetové obchody se dle jeho názoru jedná o poměrně zásadní změnu, na kterou musejí e-shopeři rychle reagovat. Klíčem je být vidět a být doporučován v AI konverzacích, mít silnou značku a kvalitní obsah a stejně tak i umět nabídnout požadovanou odbornost.
„Některé firmy už řeší vyšší zátěž serverů nebo to, že AI využívá jejich obsah, aniž by jim přiváděla odpovídající návštěvnost zpět. Část vydavatelů a e-shopů proto začíná AI boty omezovat nebo blokovat. Z pohledu marketingu jde pravděpodobně o největší změnu od nástupu Googlu nebo sociálních sítí,“ uzavírá Čupr s tím, že řada českých e-obchodníků zatím změnu stále podceňuje a soustředí se primárně jen na klasické SEO a PPC.