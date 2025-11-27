Ve jménu automatizace. Čuprův Rohlík vybudoval ve Vídni supermoderní distribuční centrum

Dění ve vídeňském distribučním centru společnosti Rohlik Group tak trochu připomíná scény z vědecko-fantastických filmů. Když se totiž ocitnete v jeho druhém patře, neuvidíte kolem sebe žádné lidi, ale jen desítky robotů, kteří neustále jezdí sem a tam a přesouvají stovky boxů s potravinami i dalším zbožím.
Sklad rakouské pobočky firmy Rohlík, jež u našich jižních sousedů působí pod jménem Gurkerl (česky malá okurka), totiž nedávno prošel rozsáhlou modernizací, jejímž hlavním cílem byla právě implementace robotických technologií a umělé inteligence. Díky spolupráci firmy AutoStore se společností Veloq, která rovněž patří do skupiny Rohlik, vzniklo ve Vídni jedno z nejmodernějších distribučních center pro logistiku potravin na světě.
Objednáváte si zboží přes online supermarkety?
„Je to významný milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu. V Rohlíku jsme vždy věřili, že technologie by měla sloužit lidem – pomáhat rodinám jíst lépe, čerstvěji a udržitelněji. Vídeňské distribuční centrum ukazuje, co se stane, když se tato vize setká s inovacemi ve velkém měřítku,“ popsal Tomáš Čupr, zakladatel a generální ředitel společnosti Rohlík Group.
Roboti se ještě nikdy nesrazili
Moderní automatické technologie řídí prakticky celý provoz ve vídeňském skladu Rohlíku. Vše přitom začíná ještě dříve, než se sem zboží vůbec dostane. AI systém od společnosti Veloq totiž dokáže predikovat poptávku ze strany zákazníků a na základě aktuálního stavu skladových zásob automaticky naplánovat další objednávky.
Když potom zásilka dorazí do distribučního centra, umělá inteligence sama určí i prioritu vykládky. Při tomto procesu samozřejmě systém preferuje potraviny, které by se mohly v nevhodných podmínkách zkazit. Trvanlivé a nepotravinářské výrobky naopak můžou na příjmu chvíli vydržet.
Většinu zboží každopádně zaměstnanci Rohlíku naskládají do speciálních boxů, jež jsou plně pod kontrolou robotického systému vychystávání od AutoStore. Následně roboti tyto boxy odvezou do skladových prostorů. „Jejich trasu opět kompletně řídí umělá inteligence, která zároveň určuje i to, že nejčastěji objednávané položky budou umístěny na co nejdostupnějších místech,“ řekl redakci Euro.cz na místě Matěj Král, oblastní manažer Gurkerlu.
Těchto zhruba osm desítek robotů tvoří skutečnou páteř celého logistického systému, jehož efektivitu potvrzuje i fakt, že ačkoliv se vozítka často pohybují doslova jen pár centimetrů od sebe, dosud se nikdy nesrazila. V provozu navíc vydrží přes deset hodin, aby následně odjela na kraj skladu, kde se zhruba hodinu dobíjejí.
Robotická ruka má vyšší přesnost
Druhou část celého procesu samozřejmě tvoří samotné nachystání a odeslání nákupu. I zde nejprve přichází na řadu roboti, kteří vyzvednou box s objednanou položkou a odvezou jej na místo, kde bude přeskládána do nákupní tašky, která už pojede přímo k zákazníkovi. V praxi to vypadá tak, že k místu chystání se postupně sjede rovnou skupina robotů, díky čemuž je celý proces o poznání rychlejší.
A i tehdy na řadu přichází umělá inteligence, jež v tomto případě určuje, kdo bude danou objednávku vychystávat. Nákupy s křehčími či špatně uchopitelnými položkami, které se mohou snadno poškodit, stále řeší lidští zaměstnanci. Pokud ale v objednávce takové zboží není, může ji dostat na starost jedna ze zatím dvou robotických rukou určených pro picking.
Ta ostatně představuje další významnou inovaci ve skladu. Díky výrazně vyšší přesnosti a konzistenci pickingu dokáže za hodinu nachystat až 600 položek. „V současnosti roboti bez problémů zpracují zhruba 95 procent objednávek, které jim systém přidělí. Už brzy tedy budeme ve vídeňském skladu instalovat další dva stejné stroje,“ doplnil Král.
Poslední částí procesu je automatická expedice, což je podle Rohlíku unikátní světová technologie, která sama třídí hotové objednávky podle tras kurýrů. Díky ní nemusí kurýři s nákupními taškami při nakládce i předání zákazníkům tolik manipulovat, což opět zkracuje čas potřebný k rozvozu objednávek.
Nákup je na cestě už za půl hodiny
Unikátní systém má podle vedení Rohlíku celou řadu výhod, přičemž jednou z těch nejzásadnějších je právě zvýšení rychlosti odeslání objednávky. Díky AI a robotům může více než dvacet tisíc položek v nabídce online supermarketu opustit vídeňské distribuční centrum za pouhých 30 minut po dokončení nákupu zákazníkem.
Nová technologie ale samozřejmě pomáhá i v mnoha dalších ohledech. Automatizace umožnila Gurkerlu zvýšit vlastní produktivitu zhruba o polovinu, dosáhnout nižší chybovosti v objednávkách, ušetřit část provozních nákladů a vyprodukovat až třikrát méně odpadu. Důležitá je pro firmu rovněž skutečnost, že roboti částečně řeší nedostatek lidí, který je ve Vídni podobně palčivým problémem jako v Česku.
„Odvětví potravinářství se rychle proměňuje. Obchodníci dnes bojují s rostoucími náklady, nedostatkem pracovníků a vyššími očekáváními zákazníků, kteří trvají na čerstvosti a spolehlivém servisu. Společně s Veloq nově definujeme, jak vypadá rychlá a inteligentní distribuce. Vídeňská pobočka je důkazem, že spojení odborných znalostí v oblasti potravinářství s technologií AutoStore nastavuje nový globální standard rychlosti, přesnosti a efektivity,“ shrnul Mats Hovland Vikse, generální ředitel společnosti AutoStore.
Vzhůru do Severní Ameriky
V Rohlíku doufají, že jim automatizace a robotizace pomůže zvládnout budoucí očekávaný růst. Během posledního finančního roku, který skončil letos v dubnu, dosáhla celá skupina hrubého zisku ve výši asi 9,5 miliardy korun a zpracovala 17,5 milionu objednávek, což je meziročně o 35 procent více. Další růst by měl přijít třeba s nadcházející vánoční sezónou (nebo také s koncem konkurenční služby Billa e-shop, jež v Rakousku i v Česku přestane fungovat ke 31. lednu příštího roku).
Velké plány ale mají kromě samotného Rohlíku i u Veloqu a AutoStore. Obě společnosti chtějí své automatizační systémy pro potravinový retail dostat na globální trhy, přičemž za tímto účelem již zahájily dlouhodobou spolupráci. Aktuálně se připravují třeba na rozšíření svých systémů třeba do Severní Ameriky.
„Spojením naší platformy umělé inteligence s přesným hardwarem AutoStore jsme vytvořili kompletní end-to-end řešení distribuce objednávek. Vídeň je vzorem – a to jsme teprve na začátku. Nyní jsme připraveni nabídnout tento model partnerům v Evropě, Severní Americe i jinde,“ uzavřel Richard McKenzie, generální ředitel společnosti Veloq.