Historicky nejdelší shutdown americké vlády pokračuje 40. dnem. Státní zaměstnanci zůstávají bez výplat, nový návrh ale otevírá cestu k jeho konci

Paralýza federální vlády Spojených států trvá již čtyřicátým dnem. Současný shutdown, který začal 1. října, je tak nejdelším v moderní historii země. Uzávěra federálních agentur, úřadů i institucí dopadá na statisíce zaměstnanců, kteří buď nepracují, nebo své povinnosti vykonávají bez nároku na výplatu. Problémy ale pociťuje celá americká ekonomika, přičemž data zveřejněná agenturou Bloomberg ukazují, že přichází zhruba o 15 miliard dolarů (316 miliard korun) týdně.
Jaký bude celkový účet nynější vládní uzávěry, se pochopitelně teprve ukáže. Dle Jaromíra Gece, analytika Komerční banky, je každopádně už nyní jisté, že bude vyšší než při minulém rekordním shutdownu z přelomu let 2018 až 2019 trvajícím 35 dní. Ten tehdy podle dat Rozpočtového úřadu amerického Kongresu (CBO) vedl k dočasnému poklesu HDP země o 0,1 procenta ve čtvrtém čtvrtletí 2018, respektive o 0,2 procenta v prvním čtvrtletí roku 2019.
„Uzávěry byly v minulosti na finančních trzích spojovány zpravidla s poklesem výnosů státních dluhopisů, zejména na kratším konci výnosové křivky, a tím i lehkým zvýšením jejího sklonu,“ přibližuje redakci Euro.cz Jaromír Gec, analytik Komerční banky. To je však pouze jedna část problému.
„Z makroekonomického pohledu shutdown přináší také zásadní nejistotu, která znesnadňuje rozhodování firmám, domácnostem, ale i americké centrální bance. V důsledku uzavření federálních úřadů totiž neznáme poslední údaje o vývoji americké ekonomiky, zejména z tamního trhu práce. Ten byl přitom těsně před uzavřením federálních úřadů významným zdrojem obav, když se podle hlavních ukazatelů začala jeho kondice poměrně zásadně zhoršovat. Datový ,blackout‘ navíc nastává v situaci, kdy na americkou ekonomiku začínají doléhat negativní dopady nárůstu celních bariér,“ doplňuje Gec.
Rostoucí nezaměstnanost a ztráta kupní síly
Nemalou měrou se na oslabení ekonomiky v době shutdownu podílí rostoucí nezaměstnanost – třebaže jen dočasná. „Řada federálních agentur a úřadů již přes měsíc omezuje svůj chod, tudíž přechodně narůstá míra nezaměstnanosti. Ze srpnové úrovně 4,3 procenta by mohla narůst až na 4,8 procenta,“ vypočítává hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
„Zmíněné zhoršení situace na americkém trhu práce může tamní americkou centrální banku vést k razantnějšímu uvolnění své měnové politiky, k rychlejší či výraznější redukcí základní úrokové sazby USA, což bude dolů tlačit také americký dolar,“ vysvětluje.
Něco takového může teoreticky Trumpovi hrát do karet, neboť sám hlasitě volá po tom, aby současný guvernér Fedu Jerome Powell, jehož dlouhodobě a otevřeně kritizuje, sazby snížil. Což by však mohlo v konečném důsledku vyvolat jen další oslabení dolaru, a tedy i ztrátu kupní síly.
Letecká doprava na hraně kapacit
Potíže spojené se shutdownem se nevyhýbají ani letecké dopravě. Server BBC upozorňuje, že v příštích dnech bude omezen provoz 40 velkých letišť včetně New Yorku, Atlanty nebo Washingtonu D.C. až o deset procent, což povede k zrušení tisíců letů. „Naším hlavním úkolem je bezpečnost. Nejde o politiku, ale o vyhodnocení údajů a zmírnění rizika v systému, protože zaměstnanci nadále pracují bez výplaty,“ varuje americký ministr dopravy Sean Duffy.
Federální úřad pro letectví (FAA) potvrzuje, že jeho dispečeři nejsou zaplaceni už více než měsíc. Jde tedy o nestandardní stav, který vyžaduje i nestandardní řešení. „Omezení letů bude postupné, od pátku (7. listopadu) se dotkne čtyř procent vnitrostátních letů. Do 11. listopadu se zvýší na šest a do 13. listopadu na osm procent, než 14. listopadu dosáhne plných deseti procent,” upřesňuje šéf FAA Bryan Bedford.
Světlo na konci tunelu?
Nutno podotknout, že během právě skončeného víkendu došlo v americkém Senátu k určitému posunu, který by mohl naznačovat, že se rekordní shutdown přeci jen blíží ke svému konci. Jak s odkazem na agenturu Reuters informuje server ČT24, v horní komoře totiž senátoři v neděli večer poměrem 60:40 schválili návrh zákona, jenž otevírá cestu k obnovení financování vlády.
Umožnila to podpora skupiny demokratů, kteří na tento republikánský návrh kývli výměnou za příslib potenciální hlasování o zrušení škrtů v systému tamního zdravotního pojištění. K němu by mělo dojít v polovině prosince. Většina demokratických senátorů se každopádně postavila proti a nadále trvá na svém požadavku tyto státní dotace, které by jinak mohly začátkem příštího roku skončit, automaticky prodloužit.
„Senát otevřel dveře možnému konci shutdownu,“ cituje ČT svého zpravodaje ve Spojených státech Václava Černohorského. „Teď se otevírají dveře pro další procedurální kroky, které mají přijít v následujících dnech – tak, aby zřejmě ještě ve druhé polovině tohoto týdne nastal samotný konec shutdownu,“ dodává.