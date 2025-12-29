Muzeum poblíž pyramid, nová dominanta Manhattanu i letiště v Kamboždi. Podívejte se na architektonicky nejzajímavější stavby roku 2025

Rok 2025 se chýlí ke konci. A čistě z pohledu nových a významných architektonických realizací to byl rok více než vydařený. Důkazem budiž výběr následujících osmi staveb, které byly letos ve světě dokončeny.
Všechny objekty, za jejichž návrhy stojí uznávaní architekti, spojuje kromě výjimečného vzhledu i snaha o ekologická řešení a mnohdy také důraz na tradice a kulturu daného regionu. Vybrané budovy nepředstavují jen důležitou dominantu, ale také zajímavou výpověď o době, v níž vznikly.
Grand Ring Osaka
Ústředním symbolem světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace se stala stavba, která se rozhodně nedala přehlédnout, jelikož šlo o obří kruh obepínající celý výstavní areál. Grand Ring sloužil jako hlavní komunikační tepna Expa, krytý veřejný prostor i orientační bod, jež návštěvníky provázel cestou mezi jednotlivými pavilony.
Autorem stavby je Sou Fujimoto, japonský architekt známý svým poetickým pojetím prostoru. Jeho návrh byl výjimečný především tím, že Grand Ring byl se svou délkou přes dva kilometry jednou z největších dřevěných konstrukcí na světě. Stavba zároveň chytře kombinovala moderní inženýrství s tradiční japonskou prací se dřevem.
V současnosti, tedy již několik měsíců po skončení Expa, je konstrukce postupně rozebírána. V budoucnu pak má být využita na výstavbu domů v oblasti postižené zemětřesením.
Národní muzeum Zayed
Zayed National Museum v Abú Dhabí se má stát důležitým symbolem identity Spojených arabských emirátů. Je věnováno zakladateli země, šejku Zayedovi, a jeho cílem je vyprávět historii území od dávných kočovných beduínů až po dnešní globální ambice symbolizované dubajským bohatstvím.
Ačkoliv se muzeum stane klíčovou součástí nově vznikající kulturní čtvrti na ostrově Saadiyat, je nutno zdůraznit, že budova od studia Foster + Partners je silným symbolem sama o sobě. Pět štíhlých věží připomínajících sokolí křídla odkazuje na sokolnický lov, který má v zemi dlouholetou tradici. Architektura tak spojuje futuristický vzhled s kulturními kořeny země.
Letiště Techo
Nové letiště Techo představuje moderní vstupní bránu do Kambodže. Vzniklo nedaleko hlavního města Phnompenhu a postupně nahradí stávající vzdušný hub, který už přestal zvládat rostoucí počet cestujících způsobený prudkým rozvojem turistického ruchu. Celý projekt je ale výjimečný i tím, že patří k vůbec největším infrastrukturním investicím v historii země.
Architektonický návrh pochází rovněž z dílny studia Foster + Partners, přičemž to terminál pojalo jako vzdušnou, otevřenou stavbu přizpůsobenou tropickému klimatu. Prvky podporující přirozené větrání a stínění mají spolu s promyšlenou prací se zelení výrazně snížit energetickou náročnost stavby. Letiště tak nemá být jen dopravním uzlem, ale i ukázkou toho, že velká infrastruktura může fungovat citlivě a udržitelně.
Fenix Museum
Rotterdamské Fenix Museum se zaměřuje na jedno z nejaktuálnějších témat současnosti – migraci. Neotřelá budova vznikla přestavbou bývalého přístavního skladu a vypráví příběhy lidí, kteří opustili své domovy a vydali se hledat nový život na jiném místě. Město, jehož historii migrace zásadně formovala, tím získává výraznou kulturní instituci.
Autorem přestavby je čínské studio MAD Architects, které do strohé industriální budovy vložilo dramatický prvek v podobě monumentálního spirálového schodiště. Tato dynamická forma vystupující nad původní střechu je podle odborníků ukázkou odvážného dialogu mezi historií a současnou architekturou, díky čemuž se jistě stane novou ikonou Rotterdamu.
Kai Tak Sports Park
Na místě někdejšího letiště Kai Tak vyrostl největší sportovní areál v celém Hongkongu. Kai Tak Sports Park má hostit významné mezinárodní sportovní události, koncerty i velké kulturní akce a návštěvníkům nabídne rovněž nové plochy pro rekreaci a relaxaci.
Dominantou celého areálu je moderní stadion s posuvnou střechou, doplněný sportovní halou a dalšími veřejnými prostory. Architekti kladli důraz na kvalitní propojení s městem a každodenní využitelnost, takže celý komplex by měl žít i v době, kdy se v něm nebudou konat žádné velké akce. Náklady na realizaci projektu dosáhly několika miliard dolarů, což z parku dělá jednu z největších veřejných investic ve městě.
Velké egyptské muzeum
Velké egyptské muzeum umístěné nedaleko pyramid v Gíze se stalo vůbec největším archeologickým muzeem světa. Unikátní stavba návštěvníkům na jednom místě představí třeba kompletní sbírku artefaktů faraona Tutanchamona či tisíce dalších unikátů starověkého Egypta. Projekt má vedle kulturního významu i velký strategický význam, jelikož jeho cílem je výrazně posílit turistickou atraktivitu země.
Architektonický návrh studia Heneghan Peng Architects pracuje s jednoduchou, zato monumentální geometrií inspirovanou pyramidami. Budova je zasazena do pouštní krajiny tak, aby s ní vizuálně splývala a zároveň nabídla výhledy na ikonické památky. Cena projektu přesahuje miliardu dolarů, což z něj dělá jednu z nejdražších muzejních staveb všech dob.
270 Park Avenue
Nový mrakodrap na adrese 270 Park Avenue je symbolem proměny korporátní architektury v New Yorku. Slouží jako globální sídlo banky JPMorgan Chase a nahradil původní budovu z 60. let, která musela ustoupit novým technologickým i ekologickým nárokům. Díky tomu ve čtvrti Midtown vznikla jedna z nejvýznamnějších kancelářských staveb posledních let.
Věž navržená studiem Foster + Partners dosahuje výšky přes 420 metrů a výrazně mění panorama Manhattanu. Budova je charakteristická především svou elegantní vertikální fasádou, důrazem na kvalitu pracovního prostředí a také moderními technologiemi. Její realizace ale byla velmi drahá, vyšla na několik miliard dolarů.
Muzeum moderního umění Su-čou
Na břehu malebného jezera Ťin-ťi v čínském městě Su-čou vzniklo nové muzeum moderního umění, jež se má stát důležitým kulturním centrem, v němž budou vystavena díla současných umělců. Důležitým cílem projektu bylo ale i propojení tradičních prvků daného regionu, který je proslulý svými zahradami a krajinářskou kulturou, s odvážnou současnou architekturou.
Působivý návrh pochází od dánského studia BIG – Bjarke Ingels Group. Tamní architekti navrhli celý komplex jako soustavu deseti propojených pavilonů pod jednou plynulou střechou, které volně navazují na okolní krajinu i na vodní hladinu jezera. Ačkoliv stavba už je dokončena, její otevření pro veřejnost se plánuje až v roce 2026.