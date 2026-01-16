Vstup Strnadovy CSG na burzu bude velkým vítězstvím pro celý český kapitálový trh, domnívají se odborníci

Válka na Ukrajině, konflikty na Blízkém východě a celkově rostoucí geopolitické napětí vedly k výraznému zvýšení poptávky po vojenském materiálu a technice. Země, včetně těch evropských, začaly po letech zanedbávání doplňovat chybějící zásoby a více investovat do vlastní obranyschopnosti. To vše pochopitelně hraje zbrojařským firmám do karet, přičemž výjimkou není ani tuzemská společnost Czechoslovak Group (CSG), která patří mezi klíčové evropské dodavatele munice, jak píše list The Wall Street Journal (WSJ).
Vedení zbrojařské skupiny ve středu potvrdilo to, o čem se už nějaký čas na trhu mluví, tedy že svoji primární veřejnou nabídku akcií (IPO, Initial Public Offering) hodlá uskutečnit prostřednictvím burzy cenných papírů v Amsterdamu (Euronext Amsterdam). V ní chce skrze emisi nových akcií získat částku 750 milionů eur (zhruba 18,2 miliardy korun), zbývající část emise pak bude sekundárním prodejem stávajícího akcionáře, tedy majitele a předsedy představenstva Michala Strnada.
Management CSG si už předem zajistil zájem klíčových institucionálních investorů. Společnost Artisan Partners, fond BlackRock a firma Al-Rayyan Holding, což je dceřiná společnost katarského státního fondu Qatar Investment Authority, se zavázaly investovat do IPO celkem 900 milionů eur (zhruba 21,8 miliardy korun).
Valuace firmy míří k hranici 30 miliard eur
Podle analytiků má jít o jedno z největších IPO v Evropě za poslední roky. „V případě jeho úspěchu půjde o pozitivní signál pro další firmy, které se vstupem na burzu váhají, nebo si ho minulý rok třeba rozmyslely. Pro domácí kapitálový trh to je velké vítězství, které dokazuje, že se i tuzemská firma může stát globální hráčem a jedním z hlavních cílů evropských institucionálních investorů,“ domnívá se investiční stratég J&T IS Štěpán Hájek. A přidávají se i další odborníci.
„Ocenění CSG míří na rozmezí 25 až 30 miliard eur (522 až 728 miliard korun). To znamená, že cena firmy je v porovnání s jejími zisky vyšší než u většiny firem v oboru, což reflektuje její dynamický růst,“ zmiňuje pro Euro.cz analytik ČSOB Vojtěch Houška s tím, že ve prospěch Strnadovy společnosti hovoří například výše nevyřízených objednávek o velikosti zhruba dvojnásobku odhadovaných ročních tržeb za rok 2025. Navíc probíhají jednání s americkou vládou o výrobě proudových motorů v rámci projektu Golden Dome, jehož cílem je vytvoření systému protivzdušné a protiraketové obrany USA.
Kryštof Míšek, hlavní ekonom společnosti Argos Capital, na druhou stranu upozorňuje, že pro konečné ocenění CSG bude klíčová udržitelnost současného obranného cyklu a schopnost firmy růst i po případném zmírnění geopolitického napětí: „Vývoj hospodaření může ovlivnit v dalších letech vývoj konfliktu na Ukrajině, kde příměří či uzavření trvalého míru může snížit motivaci evropských států zvyšovat výdaje na obranu.“
Rok ve znamení IPO
Investor a partner DEPO Ventures Petr Šíma si všímá faktu, že letošní rok bude na podobně velké IPO bohatý napříč celým kontinentem, což je dle jeho názoru velice povzbudivá zpráva. „Potřebujeme aktivovat evropský kapitál, aby investoval do evropských firem. A k tomu je nutné mít na burzách kvalitní firmy. Zbrojařské firmy jsou proto ideální, neboť mají dlouhodobé zakázky, vysoké nároky na financování a bankovní úvěry pro ně nejsou vždy snadno dostupné,“ podotýká pro naši redakci.
Podle Houšky by chystaný úpis akcií mohl Strnadově firmě vynést dokonce až tři miliardy eur (téměř 73 miliard korun), což by z něj učinilo potenciálně největší IPO v historii obranného průmyslu. Zprávu o plánu CSG vstoupit na burzu vnímá pozitivně rovněž hlavní ekonom XTB Pavel Peterka: „Jedná se výrazný milník, a to i díky očekávané velikosti IPO. Pro reputaci Česka a našeho trhu se v případě úspěchu bude jednat o významné posílení.“
Možná sekundární kotace v Praze
Avizovaný vstup na burzu se má dle odhadu odborníků uskutečnit již v příštích týdnech v závislosti na aktuálních podmínkách na finančních trzích. Primární kotace proběhne, jak již bylo zmíněno, v Amsterdamu, ovšem sám Strnad v rozhovoru pro agenturu Reuters připustil, že v pozdější fázi by mohl přijít i sekundární listing na burze v Praze.
„Oficiálně je potvrzena pouze amsterdamská burza, v Praze by šlo prozatím o obchodování akcií CSG na trhu Free Market, obdobně jako například u společnosti Gen Digital (bývalý Avast). Nejde tedy o duální listing na burze jako takový, ale o obchodování na neregulovaném trhu, kde není potřeba součinnost emitenta. Je to vstřícná iniciativa pražské burzy směrem k investorům,“ vysvětluje Houška s tím, že pokud by k onomu duálnímu listingu skutečně došlo, atraktivita pražské burzy by se rázem značně zvýšila.
Růst tažený konflikty i zbrojením
Z fundamentálního pohledu vykazuje CSG mimořádně silnou dynamiku, domnívá se Míšek. Akcentuje přitom fakt, že „skupina za poslední rok reportovala tržby v řádu několika miliard eur, provozní marži EBITDA kolem 25 až 27 procent a zakázkovou knihu přesahující 10 miliard eur (téměř 243 miliard korun), což poskytuje relativně dobrou viditelnost budoucích výnosů“. Právě kombinace všech těchto faktorů je podle něj hlavním důvodem toho, proč některé odhady analytiků hovoří o valuaci v řádu desítek miliard eur.
Samotná skupina přitom oznámila, že za prvních devět měsíců do 30. září 2025 dosáhly její tržby 4,5 miliardy eur (zhruba 109,2 miliardy korun), což představuje meziroční nárůst o 82 procent. Tři čtvrtiny tohoto objemu pocházely z prodejů v Evropě, přičemž jen samotná bránící se Ukrajina se na tržbách CSG podílela hned z 26 procent.
Specifická odbornostCzechoslovak Group tkví dle Strnada v celém spektru oblastí, včetně pozemních vozidel, zbraňových systémů, obranné elektroniky a pokročilých systémů pro bezpilotní prostředky a střely dlouhého doletu. „Domníváme se, že IPO společnosti CSG by dále zvýšilo povědomí o skupině v rámci mezinárodní investorské komunity a poskytlo dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování na podporu dalšího růstu,“ uzavírá Strnad.