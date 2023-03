Z Brna až na Měsíc. Mise LUGO vedená českou TRL Space získala další finance od Evropské vesmírné agentury

Mezinárodní tým vedený brněnskou společností TRL Space bude pokračovat v misi s názvem LUGO, která dostala finanční podporu od Evropské vesmírné agentury (ESA). Projekt se tak přesouvá do další fáze, během níž vědci detailně zpracují přesný design celé akce. Cílem LUGO je odpovědět na nejasnosti ohledně stáří měsíční vulkanické aktivity a zároveň na jediné přirozené družici Země zmapovat její jeskynní systémy.

„Naším záměrem je vyslat k Měsíci sondu, která nám umožní určit, co tvoří zvláštní sopečné útvary na jeho povrchu s názvem Irregular Mare Patches. Část vědecké obce si myslí, že jsou staré několik miliard let a utváří je nesmírně napěněná láva. Jenže ne všichni s tím souhlasí. Jiní vědci a vědkyně se naopak domnívají, že jejich stáří dosahuje pouhých 100 milionů let a že je tvoří utuhnutá láva,“ vysvětluje hlavní cíl mise vedoucí vědeckého týmu Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Významní vědci z celého světa

Sonda bude vážit kolem 200 kilogramů a na oběžnou dráhu Měsíce se vydá do roku 2030. Její součástí bude i unikátní LiDAR (laser schopný změřit vzdálenost), který má být otestován již příští rok na družici s názvem TROLL. Na jeho vývoji přitom zmíněná TRL Space spolupracuje s výzkumným centrem HiLASE, jež spadá pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Součástí sondy LUGO ale bude také italský penetrační radar, finský hyperspektrální sensor a úzkoúhlá kamera z Estonska.

Na přesném designu jednotlivých nástrojů a detailním konceptu celé mise nyní začal pracovat rozsáhlý mezinárodní tým. Ten má za šest měsíců představit finální návrh, a to včetně konkrétního designu sondy a jejího vědeckého vybavení. LUGO má tedy být významným českým příspěvkem k výzkumu Měsíce, k němuž se naše země zavázala v rámci spolupráce na programu NASA Artemis.

„LUGO je nejkomplexnější a největší vesmírná mise vedená novými členskými státy ESA a svým rozsahem nemá mezi státy střední a východní Evropy obdoby. Podílí se na ní vědecký tým, který zahrnuje 18 organizací, ale i významné vědce z výzkumných institucí v Jižní Koreji, USA, Itálii, Finsku, Německu či Anglii,“ říká Petr Boháček, architekt mise LUGO ze společnosti TRL Space.

Češi jsou ve vedení. Vůbec poprvé

Česká kosmická společnost TRL Space Systems se stavbě družic a sond věnuje už několik let a v rámci svých projektů se snaží propojovat firmy, akademiky a vědce. Její hlavní vizí je dostat českou vlajku na Měsíc, zaměřit se ale chce i na rozvoj svých současných produktů a služeb. Podle nedávné investiční valuace má společnost hodnotu kolem 10 milionů eur (asi 237 milionů korun).

Ředitel společnosti TRL Space Petr Kapoun přitom upozorňuje, že získání financí a podpory z programu ESA není jediným aktuálním úspěchem projektu LUGO. „Součástí rozhodnutí o pokračování mise byla také řada doplňujících otázek a komentářů od představitelů vesmírné agentury. Ti nakonec potvrdili, že je naše společnost plnohodnotným partnerem a může jí být svěřeno kompletní vedení projektu. Jedná se navíc o vůbec první mezinárodní misi pod hlavičkou ESA, kterou povede česká či východoevropská firma,“ uzavírá Kapoun.