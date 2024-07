Česká platforma Adam získala od britského fondu Brighteye 75 milionů korun. Díky penězům zamíří mimo Evropu

Po expanzi do 11 zemí může český startup Adam zamířit také na další kontinenty. Pomoci mu k tomu má investice od jednoho z nejvýznamnějších evropských edtech venture kapitálových fondů, a sice britského Brighteye. Ten platformě, jež zákazníkům usnadňuje online objednávku řemeslníků, poskytl 75 milionů korun.

„Jsme nadšeni, že můžeme podpořit vizi Adama modernizovat tradiční řemeslo, v němž se po desetiletí nic nezměnilo,“ uvádí zakládající partner společnosti Brighteye Ben Wirz. Následně vypichuje fakt, že zatímco klientům Adam poskytuje bezproblémový servis, řemeslníkům současně umožňuje neustálý profesní rozvoj, čímž jim dává možnost budovat vlastní podnikání, rozšířit nabídku služeb a zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Prostřednictvím investice hodlá česká firma také posílit pozice na již zajetých trzích. Kromě toho budou peníze využity rovněž k rozšíření nabídky na nové profese a vybudování vývojového týmu, který posílí automatizaci a zlepší zákaznickou zkušenost.





„Tradiční řemeslo nepochybně potřebuje modernizaci. Zatím se však nikomu nepodařilo vyřešit všechny tři rozhodující faktory – kvalitu, dostupnost a cenu – současně. Rozhodli jsme se tuto složitou situaci řešit jedno řemeslo po druhém,“ komentuje spoluzakladatel Adama Roman Sysel a dodává, že jejich vizí je, aby bylo skrze Adama jednoho dne možné postavit celý dům.

Outstream Placeholder

Šetří čas a podporuje podnikání

Až doposud se společnost zaměřovala na malířské služby a rekonstrukce bytů a koupelen. V rámci těchto aktivit Adam za rok dokončil na 15 tisíc zakázek, mezi kterými jsou jak výmalby, tak zmíněné rekonstrukce a další zednické práce. Oproti předchozímu roku se jedná o trojnásobek, přičemž jeho největšími trhy jsou Velká Británie, Irsko a Španělsko.

Sysel by pomocí Adama rád ukázal, že je možné postavit globální startup, který změní trh: „Řemeslníci obecně tráví spoustu času prohlídkami, naceňováním zakázek, organizováním práce a neustálou komunikací se zákazníkem. Adam se o vše stará za ně, takže umíme až trojnásobně zvýšit množství zakázek, které řemeslníci zvládnou během měsíce.“

Tento proces dle spoluzakladatele umožňuje obrovský nárůst efektivity. A zákazníkům navíc zajišťuje nižší ceny, protože si řemeslníci díky vyššímu počtu zakázek mohou účtovat méně. „Řemeslníkům také pomáháme rozvíjet jejich podnikání a dostat se tak ke komplexnějším a lépe placeným projektům,“ podotýká.

Investory startup, který Sysel v roce 2020 založil spolu s Jakubem Dvořákem, zaujal rychlostí a efektivitou růstu, ambiciózními plány, produktem a v neposlední řadě také skvělou zpětnou vazbou od zákazníků. Těm platforma nabízí online kalkulaci a objednání služeb jediným kliknutím. Následně zájemce spojí s profesionálem, který je v dané lokalitě a v požadovaném termínu dostupný.

Kromě Brighteye Ventures patří mezi investory společnosti zakladatel a CEO firmy Bolt Markus Villig a český fond Presto Ventures. „Je skvělé sledovat úspěchy a výsledky, kterých Adam od předchozí Presto investice dosáhl – včetně expanze do nových zemí a rozšíření nabídky o zednické práce a rekonstrukce. Jsme hrdí na to, že jsme byli prvním VC investorem, který Adama podpořil,“ doplňuje Roman Nováček, partner zmíněného fondu, jenž do startupu před rokem a půl vložil celkem 25 milionů korun.