Cena zlata je stále velmi vysoká, čeští výrobci šperků už kvůli tomu musí zdražovat. Zájem zákazníků ale zatím neklesá

Cena zlata v posledních dvou letech zažívá mimořádně dynamický růst, čímž tak opět potvrzuje svoji roli bezpečného přístavu v době geopolitické i ekonomické nejistoty. Zatímco na začátku roku 2023 se jedna trojská unce obchodovala přibližně za 1 820 dolarů, letos v lednu atakovala dosud rekordní 5,5tisícovou hranici, kdežto nyní je k dostání zhruba o tisíc dolarů levněji. Za bezmála dva a půl roku tak cena zlata vzrostla o takřka 150 procent.
Rekordní hodnoty táhne vzhůru kombinace vysoké inflace, geopolitického napětí ve světě, rostoucích nákupů centrálních bank a zvýšeného zájmu investorů, kteří v drahých kovech hledají jistotu pro ochranu a zhodnocení svého majetku. A ačkoliv dlouhodobí investoři do zlata jsou jistě z dění na trhu v posledních letech nadšení, začíná mít rostoucí cena už i negativní dopady.
Týká se to především odvětví, která zlato nepoužívají jako investici, ale jako materiál, s nímž dále pracují. Typickým příkladem jsou tedy například klenotníci a šperkaři, pro něž je tento třpytivý kov základním materiálem pro výrobu většiny luxusních šperků, takže jeho zdražování má zásadní vliv i na konečnou cenu výrobků.
Největší navýšení ceny zlata za desítky let
Nepříznivé dopady aktuálního tržního dění na svoji práci potvrzují i šperkaři oslovení redakcí Euro.cz. „Cena zlata pro nás hraje významnou roli, přičemž v celkové hodnotě šperku se poměr této ceny projevuje různě. Pokud budeme mít šperk, kde bude drahý kámen a málo zlata, jeho hodnotu pochopitelně určuje především ten drahý kámen. Ale v případě, že šperk bude s větším podílem zlata, může se na zdražení podílet zhruba ze 70 až 80 procent,“ říká Dušan Mlynarčík, spoluzakladatel a spolumajitel firmy JK šperky.
Sám přiznává, že jej exponenciální nárůst hodnoty zlata navzdory svým 35 letům zkušeností v oboru velice překvapil. K něčemu podobnému totiž podle něj naposledy došlo ke konci sedmdesátých let, a to z důvodu tehdejší ropné krize a jiných nepříznivých geopolitických událostí.
Obdobně současnou situaci popisuje Lukáš Rýdl, majitel společnosti Šperky Rýdl. „Cena zlata hraje zásadní roli pro výpočet vstupní ceny našich šperků, ze které se následně vypočítává prodejní cena. Zlato, platinu i stříbro nakupujeme každý týden, jejich cenu tedy sledujeme velmi bedlivě,“ míní.
Jelikož se cena zlata denominuje v amerických dolarech, je pro šperkaře velmi zásadní i to, jaký je v danou chvíli směnný kurz. V tomto ohledu tedy pro ně může být alespoň částečnou útěchou fakt, že od ledna loňského roku koruna posílila z kurzu 24,4 CZK/USD na současných 20,9 CZK/USD.
Zdražení šperků je nevyhnutelné
Pozitivní vývoj na devizovém trhu naneštěstí důsledky samotného nárůstu ceny zlata šperkařům vyšší náklady nevykompenzuje, a proto musejí hledat jiné způsoby, jak současnou situaci řešit. Ve Šperkách Rýdl testují třeba úpravy některých výrobků: „Zamýšlíme se, zda není možné některé populární modely výrobně váhově odlehčit bez negativního dopadu na jejich životnost, přičemž u některých se nám to již povedlo. Moc dalších nástrojů, jak zlevnit ceny našich výrobků, ale bohužel nemáme.“
Výrazné zdražení zlata se do ceny jednotlivých šperků už promítlo, a kde ne, stane se tak s velkou pravděpodobností již velice brzy. Rýdl přiznává, že jeho firma musela na situaci zareagovat už několikrát. „Od začátku roku 2025 jsme zlaté šperky sedmkrát zdražovali a jednou zlevňovali. Dá se říci, že v zásadě kopírujeme světovou cenu drahých kovů na měsíční bázi. Naštěstí jsme ale kvůli zdražení nějaký výrazný propad poptávky ze strany zákazníků nezaznamenali,“ dodává.
Že budou muset zdražit, připouštějí i v JK šperkách. „Za poslední dva roky jsme ceny našich šperků výrazně nezvyšovali, protože jsme zlato kupovali ještě před navýšením, takže jsme nemuseli ihned zdražovat. Protože je ale jasné, že cena zlata už je stabilně vyšší, a již za ni pravidelně nakupujeme, aktuálně se zvýšení cen nevyhneme. Snažíme se však chovat férově vůči trhu i vůči klientům, takže nezvedáme ceny nikterak výrazně,“ doplňuje Mlynarčík.
Zájem lidí (snad) přetrvá
Pro šperkaře a jejich zákazníky je samozřejmě zásadní, jak se budou ceny zlata vyvíjet v budoucnu. Což je ale pochopitelně velmi nejisté. „Jsme přesvědčeni o rostoucí ceně zlata v následujících měsících. Bude to způsobené především neustálou poptávkou ze stran centrálních bank i soukromých investorů. Zlato se stále více stává klíčovou složkou portfolií v prostředí zvýšené makroekonomické a geopolitické nejistoty. Ve světě šperkařství navíc již dlouhodobě panuje velký strach z dalšího růstu cen drahých kovů,“ míní Rýdl.
Mlynarčík je o něco optimističtější. Domnívá se, že pokud by se geopolitická situace ve světě uklidnila, mohlo by dojít k určité korekci ceny zlata, tedy k jejímu snížení. A ačkoliv se podle něj žlutý kov zpět na cenu dvou tisíc dolarů za unci, jako tomu bylo zhruba před dvěma lety, nejspíš už nevrátí, může být oproti současné ceně levnější třeba o třetinu.
Zlatníci každopádně věří, že navzdory aktuální situaci zájem o jejich šperky dlouhodobě přetrvá. Důvodem jsou nejen estetické, ale i praktické vlastnosti zlata. „V JK šperky pracujeme se zlatem pouze z důvodu toho, že má skvělé fyzikální vlastnosti a dle mého názoru se nejvíce hodí k výrobě kvalitních šperků. Je velmi dobře tažné, kujné a velmi dobře se renovuje. Se zlatem se stále obchoduje a myslím, že nejinak tomu bude i nadále. Navíc je ho na naší planetě jen omezené množství, díky čemuž se s ním pojí určitá vzácnost,“ uzavírá Mlynarčík.