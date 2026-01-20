„Stříbro došlo“. Cena vzácného kovu meziročně vyskočila o 200 procent a poroste i letos, shodují se analytici

Cena stříbra se v loňském roce zvýšila téměř o 150 procent, přičemž rychlý růst tohoto vzácného kovu pokračuje i během letošního ledna. Jedna trojská unce stříbra aktuálně vyjde na 94 dolarů, což značí zhruba 200procentní meziroční nárůst a zároveň nové historické maximum. Současně platí, že stříbro zdražuje výrazně rychleji než zlato, jehož cena se za stejnou dobu zvýšila „pouze“ o necelé tři čtvrtiny.
Hlavním důvodem současné stříbrné rally je podle odborníků velký nedostatek vzácného kovu způsobený vysokou poptávkou. „Jednoduše řečeno, stříbro došlo. Jedná se o strukturální deficit, který od roku 2021 v kumulovaném vyjádření činí stovky milionů uncí stříbra. Jde tedy o skutečně dlouhodobý problém, jenž nelze vyřešit mávnutím kouzelného proutku,“ shrnul pro Euro.cz investiční poradce společnosti Zlaťáky.cz Jakub Petruška.
Současná vysoká poptávka navíc nepochází jen od investorů, ale i od podniků působících v rozličných průmyslových odvětví, což celou situaci dále zhoršuje. „Cena stříbra těží ze svého dvojího využití. Investory je vnímáno jako alternativní aktivum ke zlatu, které pomáhá uchovávat hodnotu v časech změn rozložení sil v globální politice a ekonomice. A v průmyslu se bez něj neobejde široká řada produktů od elektroniky po výrobu solárních panelů,“ vysvětlil naší redakci šéf analytiků XTB Jiří Tyleček.
Faktorů, jež tlačí cenu stříbra směrem vzhůru, je ale mnohem více. Petruška zmínil třeba to, že mnohé firmy v poslední době navyšovaly své zásoby stříbra, aby byly připravené na případný výpadek dodávek. Zásadní vliv podle něj má i současná geopolitická nestabilita, za níž stojí třeba celní a obchodní války, které odstartoval americký prezident Donald Trump. Právě tyto události vedly a vedou k příklonu investorů k tradičnějším a bezpečnějším komoditám typu stříbra či zlata.
Zdražit mohou třeba solární panely
Ačkoliv dlouhodobí investoři do stříbra jsou samozřejmě z nárůstu jeho ceny nadšení, firmy, které tento vzácný kov potřebují ve výrobě, v poslední době bijí na poplach. Meziroční nárůst ceny na trojnásobek pro ně totiž představuje závažný problém, na nějž budou muset reagovat, a to třeba i zdražením svých výrobků.
„Na určité cenové úrovni už si výrobci prostě nemohou dovolit absorbovat vyšší náklady. Buď se je budou snažit přenést dál, nebo budou muset za stříbro najít nějakou náhradu,“ uvedl podle Business Insideru Ole Hansen, vedoucí komoditní strategie v Saxo Bank.
Jedním ze způsobů, jak by šlo snížit spotřebu stříbra ve výrobních procesech, je například v případě výrobců solárních panelů jeho částečné nahrazení levnějšími základními kovy. Právě v tomto odvětví je podle zmíněného webu situace asi nejhorší, jelikož stříbrná pasta může tvořit až 30 procent nákladů na výrobu fotovoltaického článku. Sluší se každopádně podotknout, že vliv podobných snah na cenu stříbra jako takovou bude v nejbližší době prakticky nulový.
Cenným kovům nahrává geopolitická nejistota
Tou nejzásadnější otázkou, kterou si v současnosti analytici, investoři i manažeři dotčených výrobních podniků kladou, pochopitelně je, jak se budou ceny stříbra vyvíjet v letošním roce. Podle obou oslovených odborníků je přitom slušná pravděpodobnost, že dojde k jejich dalšímu navýšení.
„Cenový růst může pokračovat, a to i nad rámec 150procentního nárůstu v roce 2025. Investoři však musí být připraveni na vysokou kolísavost ceny a vyloučit se nedají ani hluboké korekce. Pokud ale dolar zůstane slabší a americká centrální banka Fed bude mít prostor sazby snižovat, stříbro může dál těžit z investičních toků a napjaté bilance trhu,“ doplnil Tyleček z XTB.
Petruška se s jeho názorem ztotožňuje. Stříbrná a zlatá rally by i dle jeho názoru měla pokračovat, neboť míra globální nejistoty je obrovská. „Musíme samozřejmě brát v úvahu i volatilitu, která se bude objevovat, jelikož nic neroste pouze do nebes. Avšak korekce jsou žádoucí, přinášejí příležitost k případnému doplňování portfolia za lepší ceny, a tím dochází k průměrování ceny. Růstové motory jsou ale zažehnuty a oba kovy budou podle mě opět poháněny nespočtem faktorů k dalším výšinám,“ uzavřel.