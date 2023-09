Byznys s padělky ovládl internet, poctivé prodejce ročně připraví o biliony korun

Pouličních obchodníků s kabelkami, módními doplňky a dalším neoriginálním zbožím sice v posledních letech ubylo, ale to neznamená, že by zmizeli. Pouze se přesunuli na internet, kde jim tržby rostou mnohem rychleji. Potvrzuje to i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle jejích dat totiž měl ještě v roce 2005 trh s padělky hodnotu 200 miliard dolarů, zatímco před sedmi lety už to bylo více než půl bilionu.

Jednotlivé firmy i celá online tržiště přitom s padělky bojují mnohem intenzivněji než dříve. Využívají k tomu softwarové společnosti zaměřené na rozpoznávání originality, jako je například Red Points, která jen za loňský rok pomohla odstranit přes 4,6 milionu kusů nelegálního zboží. A to ve spolupráci s mnoha známými oděvními a sportovními značkami, ke kterým patří i Hugo Boss, Puma nebo Fila.

I tak se ale boj s padělky stává stále náročnější bitvou, jež nemá konce. Ba naopak se zrychluje a profesionalizuje. „Zítra budou na internetu dvě až tři miliardy padělků, které dnes ještě vůbec neexistovaly,“ řekl serveru Business Insider jeden ze zaměstnanců Red Points Daniel Shapiro.





Rozhoduje rychlost a schopnost se přizpůsobit

Shapiro proti nelegálnímu obchodu bojuje už 13 let, každý den si přitom musí poradit se stovkami nových záznamů. A i když bude stále pomalejší než padělatelé, může svým přičiněním pomoci módnímu průmyslu, aby přišel pokud možno o co nejméně peněz. Tím, jak prodej padělků vydělává, totiž druhá strana o zisky přichází.

Ani po odhalení podvodu nicméně nemají značky vyhráno. Prodejci se většinou stáhnou jen z daného e-shopu nebo skupiny, zatímco na dalších online platformách nebo sociálních sítích funguje jejich byznys dál. Často jsou navíc součástí organizovaných zločineckých skupin, které své aktivity umí výborně maskovat, a tak se prosazují i na velkých internetových tržištích typu Amazon, Alibaba nebo eBay.

Obrovské ztráty a nízké tresty

Mezinárodní obchodní komora odhaduje, že padělky každoročně stojí módní průmysl 50 miliard dolarů (přes bilion korun) a světovou ekonomiku připraví o dalších 4,2 bilionu (více než 92 bilionů korun). Kromě ušlých zisků mají totiž na svědomí i zrušení statisíců pracovních míst a ostatní navazující hospodářské problémy. Nemluvě o jejich potenciální zdravotní závadnosti.

Fakt, že svým chováním a snahou ušetřit podporují lidé kupující napodobeniny často mnohem rozsáhlejší kriminální činnost, si však dle zástupců komory povětšinou neuvědomují. Shapiro je navíc toho názoru, že padělatelům nahrávají do karet i příliš mírné zákony, tedy minimálně v USA. „Tresty za obchodování s neoriginálním zbožím se pohybují mezi třemi až šesti měsíci, které pachatel stráví ve federálním vězení,“ poznamenal s tím, že vzhledem k ekonomickým a společenským hrozbám je daná sazba velmi nízká.