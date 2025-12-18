Buffetův nástupce Greg Abel si svoji kariéru v Berkshire Hathaway budoval postupně. Nejvyšší funkci získá po 25 letech

Po více než 60 letech nahradí Warrena Buffetta v čele společnosti Berkshire Hathaway jeho dlouholetý spolupracovník Greg Abel. Stát se tak má doslova za pár týdnů.
Rodilý Kanaďan si známého investora získal především svým odhodláním prosazovat firemní kulturu, uvažováním v dlouhodobém horizontu a rozumným nakládáním s penězi, píše agentura Reuters. Abel se během svého dosavadního působení ve firmě posouval po kariérním žebříčku výš a výš, až se dostal na pozici generálního ředitele. Tuto novinku Buffett oznámil na výroční schůzi v Nebrasce loni v květnu, mnoho jeho kolegů nicméně překvapila.
Řada spolupracovníků totiž předpokládala, že pětadevadesátiletý „Věštec z Omahy“ z vedení společnosti nikdy neodejde, zatímco další zase sázeli na jiné kandidáty. Ve skutečnosti ale o Abelovi coby horkém aspirantovi na pozici CEO mluvil už předloni zesnulý Charlie Munger, dlouholetá Buffettova „pravá ruka“.
Završení úspěšné kariéry?
Dnes 63letý Abel nastoupil do Berkshiru v roce 2000, kdy holding koupil společnost MidAmerican Energy, kterou tehdy vedl. Později vybudoval jednotku Berkshire Hathaway Energy, která se stala jedním z největších dodavatelů energie ve střední a západní části Spojených států. Od roku 2018 pak vykonává funkci místopředsedy představenstva a dohlíží na nepojišťovací aktivity Berkshiru, mezi něž patří železnice BNSF, chemické, energetické a průmyslové společnosti a maloobchodní řetězce Fruit of the Loom nebo See's Candies.
V minulosti se ve firmě spekulovalo o tom, že pomyslné žezlo po Buffettovi převezme Ajit Jain, ten však údajně nabídku odmítl. Ve věku 74 let je tedy stále místopředsedou představenstva a dohlíží na pojišťovací aktivity celého konglomerátu. Sám legendární investor tuto skutečnost nekomentoval, pouze se o Abelovi zmínil v dopise akcionářům ze dne 10. listopadu, kde však o něm neměl napsat nic nového.
Buffett je jen jeden
Nový generální ředitel by měl do funkce nastoupit po Novém roce, přičemž už nyní se na svoji budoucí roli připravuje a dává dohromady vlastní tým. „Mezi jeho nejbližšími spolupracovníky budou dlouholetí zaměstnanci Berkshiru i noví talenti, čímž chce dosáhnout kontinuity i modernizace společnosti,“ cituje Reuters Michaela Ashleyho Schulmana, investičního ředitele společnosti Running Point Capital v El Segundo v Kalifornii.
Veřejnost Abela dle agentury vnímá spíše neutrálně, ačkoliv řada lidí zdůrazňuje fakt, že mu chybí Buffettovo „šoumenství“ a schopnost dávat dobře mířené rady. Na rozdíl od svého předchůdce tedy zřejmě nebude účinkovat v reklamách nebo televizních seriálech.
Podle svých kolegů je nový CEO spíš prakticky založený, ale zároveň empatický a citlivý manažer, který respektuje kulturu společnosti, jež umožňuje jednotlivým podnikům fungovat do značné míry autonomně. Sám Buffett ve svém dopise označil Abela za „skvělého manažera, neúnavného pracovníka a upřímného komunikátora”. A připojil i přání dlouhého působení ve funkci.
Expert na finance se smyslem pro humor
Už při práci pro MidAmerican Energy Abel prokázal, že s penězi umí hospodařit nad míru dobře. Dokázal firmy udržet v zisku a vydělané peníze znovu investoval do jejich růstu. Což Buffett ocenil, protože k byznysu přistupoval podobně – namísto toho, aby vyplácel dividendy akcionářům, financoval z výnosů inovace či rozšiřování podniků, nebo nakupoval další podniky.
Sám Abel akcie Berkshiru vlastní, a to ve skutečnosti v poměrně velkém objemu. Dle dostupných informací jejich hodnota činí téměř 170 milionů dolarů (přes 3,5 miliardy korun), což je pro generálního ředitele poměrně velká částka, připomíná Reuters s tím, že jen za prodej jednoprocentního podílu v Berkshire Hathaway Energy obdržel v roce 2022 zhruba 870 milionů (tehdejším kurzem asi 19,7 miliardy korun).
Agentura rovněž dodává, že i když k baviči Buffettova formátu má Abel daleko, legraci si sám ze sebe rozhodně udělat umí. V rámci výzvy Ice Bucket Challenge z roku 2014 se mu dokonce podařilo spojit humor s osvětou o amyotrofické laterální skleróze, když se, podobně jako mnoho dalších, nechal kýblem studené vody polít veřejně před kamerou.