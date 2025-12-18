Menu Zavřít

Buffetův nástupce Greg Abel si svoji kariéru v Berkshire Hathaway budoval postupně. Nejvyšší funkci získá po 25 letech

Byznys
Dana Halušková
Dnes
Investor Warren Buffett
Autor: Shutterstock.com
  • Legendární podnikatel a investor Warren Buffet opouští vedení Berkshire Hathaway. Převezme ho Greg Abel, který ve firmě působil od roku 2000
  • Abel si svého zaměstnavatele získal dobrými manažerskými schopnostmi i pragmatickým přístupem k hospodaření
  • Dle veřejnosti je nastupující CEO méně výrazný než jeho předchůdce, kolegové nicméně věří, že v nové roli obstojí

Po více než 60 letech nahradí Warrena Buffetta v čele společnosti Berkshire Hathaway jeho dlouholetý spolupracovník Greg Abel. Stát se tak má doslova za pár týdnů.

Rodilý Kanaďan si známého investora získal především svým odhodláním prosazovat firemní kulturu, uvažováním v dlouhodobém horizontu a rozumným nakládáním s penězi, píše agentura Reuters. Abel se během svého dosavadního působení ve firmě posouval po kariérním žebříčku výš a výš, až se dostal na pozici generálního ředitele. Tuto novinku Buffett oznámil na výroční schůzi v Nebrasce loni v květnu, mnoho jeho kolegů nicméně překvapila.

Řada spolupracovníků totiž předpokládala, že pětadevadesátiletý „Věštec z Omahy“ z vedení společnosti nikdy neodejde, zatímco další zase sázeli na jiné kandidáty. Ve skutečnosti ale o Abelovi coby horkém aspirantovi na pozici CEO mluvil už předloni zesnulý Charlie Munger, dlouholetá Buffettova „pravá ruka“.

Završení úspěšné kariéry?

Dnes 63letý Abel nastoupil do Berkshiru v roce 2000, kdy holding koupil společnost MidAmerican Energy, kterou tehdy vedl. Později vybudoval jednotku Berkshire Hathaway Energy, která se stala jedním z největších dodavatelů energie ve střední a západní části Spojených států. Od roku 2018 pak vykonává funkci místopředsedy představenstva a dohlíží na nepojišťovací aktivity Berkshiru, mezi něž patří železnice BNSF, chemické, energetické a průmyslové společnosti a maloobchodní řetězce Fruit of the Loom nebo See's Candies.

V minulosti se ve firmě spekulovalo o tom, že pomyslné žezlo po Buffettovi převezme Ajit Jain, ten však údajně nabídku odmítl. Ve věku 74 let je tedy stále místopředsedou představenstva a dohlíží na pojišťovací aktivity celého konglomerátu. Sám legendární investor tuto skutečnost nekomentoval, pouze se o Abelovi zmínil v dopise akcionářům ze dne 10. listopadu, kde však o něm neměl napsat nic nového.

Buffett je jen jeden

Nový generální ředitel by měl do funkce nastoupit po Novém roce, přičemž už nyní se na svoji budoucí roli připravuje a dává dohromady vlastní tým. „Mezi jeho nejbližšími spolupracovníky budou dlouholetí zaměstnanci Berkshiru i noví talenti, čímž chce dosáhnout kontinuity i modernizace společnosti,“ cituje Reuters Michaela Ashleyho Schulmana, investičního ředitele společnosti Running Point Capital v El Segundo v Kalifornii.

Veřejnost Abela dle agentury vnímá spíše neutrálně, ačkoliv řada lidí zdůrazňuje fakt, že mu chybí Buffettovo „šoumenství“ a schopnost dávat dobře mířené rady. Na rozdíl od svého předchůdce tedy zřejmě nebude účinkovat v reklamách nebo televizních seriálech.

Warren Buffett drtí konkurenci. Legendární investor zahájil rok 2025 ve velkém stylu, akcie jeho Berkshire Hathaway rostou rekordním tempem
Přečtěte si také:

Warren Buffett drtí konkurenci. Legendární investor zahájil rok 2025 ve velkém stylu, akcie jeho Berkshire Hathaway rostou rekordním tempem

Podle svých kolegů je nový CEO spíš prakticky založený, ale zároveň empatický a citlivý manažer, který respektuje kulturu společnosti, jež umožňuje jednotlivým podnikům fungovat do značné míry autonomně. Sám Buffett ve svém dopise označil Abela za „skvělého manažera, neúnavného pracovníka a upřímného komunikátora”. A připojil i přání dlouhého působení ve funkci.

Expert na finance se smyslem pro humor

Už při práci pro MidAmerican Energy Abel prokázal, že s penězi umí hospodařit nad míru dobře. Dokázal firmy udržet v zisku a vydělané peníze znovu investoval do jejich růstu. Což Buffett ocenil, protože k byznysu přistupoval podobně – namísto toho, aby vyplácel dividendy akcionářům, financoval z výnosů inovace či rozšiřování podniků, nebo nakupoval další podniky.

MM26_AI

Sám Abel akcie Berkshiru vlastní, a to ve skutečnosti v poměrně velkém objemu. Dle dostupných informací jejich hodnota činí téměř 170 milionů dolarů (přes 3,5 miliardy korun), což je pro generálního ředitele poměrně velká částka, připomíná Reuters s tím, že jen za prodej jednoprocentního podílu v Berkshire Hathaway Energy obdržel v roce 2022 zhruba 870 milionů (tehdejším kurzem asi 19,7 miliardy korun).

Agentura rovněž dodává, že i když k baviči Buffettova formátu má Abel daleko, legraci si sám ze sebe rozhodně udělat umí. V rámci výzvy Ice Bucket Challenge z roku 2014 se mu dokonce podařilo spojit humor s osvětou o amyotrofické laterální skleróze, když se, podobně jako mnoho dalších, nechal kýblem studené vody polít veřejně před kamerou.

