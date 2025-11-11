Buffett se loučí po svém. Legendární „Věštec z Omahy“ rozdává miliardy svým dětem, předává vedení Abelovi a radí, jak žít dobrý život

Poté, co legendární investor Warren Buffett oznámil letos zásadní změny v soukromém životě i ve vedení konglomerátu Berkshire Hathaway, zveřejnil nyní i svůj další postup. V dopise inspirovaném Dnem díkůvzdání, který se má stát každoroční tradicí, uvedl, že urychlí rozdávání vlastního majetku mezi nadace svých tří dětí kvůli jejich pokročilému věku. Tím podle něj vzroste pravděpodobnost, že se jim podaří naložit s podstatnou částí dědictví ještě dříve, než je nahradí jiní správci.
Zmínil také, že přestane psát každoroční dopisy akcionářům a vystupovat na výroční schůzi své společnosti. „Jak by řekli Britové, odcházím do ticha. Tak nějak,“ dodal. Na zmíněný dopis ke Dni díkůvzdání, určený nejen akcionářům, ale i širší veřejnosti, jenž slouží jako osobní bilance a poděkování, nicméně prý do budoucna zanevřít nehodlá, uvedl server CNBC.
A o zájem čtenářů rozhodně nouze nebude, protože Buffett si během své dlouholeté podnikatelské kariéry vybudoval pověst nejen coby skvělý investor, ale i jako člověk, který „zná tajemství dobrého života“. Symbolicky tak uzavírá šest dekád, jež z něj učinily jednu z nejvýraznějších osob světa financí.
Zároveň postupně předá vedení firmy svému nástupci Gregu Abelovi. „Chtěl bych si ponechat významné množství akcií třídy A, dokud akcionáři nezískají ke Gregovi stejnou důvěru, jakou jsme měli po léta Charlie a já,“ napsal Buffett s odkazem na svého dlouholetého partnera Charlieho Mungera, který zemřel před dvěma lety.
Rozdávání jmění a důvěra v nástupce
Legendární „Věštec z Omahy“ zůstane předsedou představenstva Berkshire Hathaway, zatímco dosavadní místopředseda pro nepojistné aktivity Abel převezme na začátku roku 2026 vedení firmy, včetně psaní výročních dopisů akcionářům. Buffett přitom ve firmě vlastní podíl v hodnotě zhruba 149 miliard dolarů (více než tři biliony korun), což z něj jednoznačně činí jejího největšího akcionáře. Většina podnikatelova bohatství spočívá v původních akciích třídy A, které se obchodují za cenu přibližně za 751 480 dolarů za kus (necelých 16 milionů korun).
Těchto 1 800 akcií třídy A bylo převedeno na 2,7 milionu akcií třídy B a v pondělí darováno čtyřem rodinným nadacím, přičemž zmíněný dar má hodnotu přes 1,3 miliardy dolarů (více než 27 miliard korun). „Zrychlení mých darů za života nadacím dětí však v žádném případě neznamená změnu mého pohledu na vyhlídky Berkshire,“ zdůraznil investor.
Zdraví a životní bilance
Ve svém nejnovějším dopise pětadevadesátiletý Buffett mimo jiné zcela výjimečně promluvil o vlastním zdraví. „Ke svému překvapení se cítím dobře. Pohybuji se sice pomalu a čtu se stále větší námahou, ale jsem v kanceláři stále pět dní v týdnu, kde pracuji s úžasnými lidmi,“ podotkl a doplnil, že ve druhé polovině života je mu lépe než v té první.
Na několika dalších řádcích se pak Věštec z Omahy věnoval přesvědčení, že by každý měl přemýšlet o svém odkazu a o tom, jak by chtěl, aby o něm jednou lidé mluvili. Připomněl přitom příběh Alfreda Nobela, který si údajně přečetl omylem uveřejněný vlastní nekrolog a zhrozil se nad tím, jak ho svět vidí. Tento moment ho přiměl změnit své chování.
„Nespoléhejte na chybu v redakci. Rozhodněte se, co byste chtěli, aby stálo ve vašem nekrologu – a žijte tak, abyste si to zasloužili,“ nechal se podle CNBC slyšet Buffett. Dle jeho názoru stojí za to napodobovat lidi, které člověk nejvíce obdivuje: „Vyberte si pečlivě své hrdiny velmi a snažte se být jako oni. Nikdy nebudete dokonalí, ale vždycky se můžete zlepšovat.“
Velikost také podle jeho slov nespočívá v bohatství, moci ani publicitě, ale v pomoci druhým. „Když někomu pomůžete jakýmkoli způsobem, pomáháte světu. Laskavost nic nestojí, ale má nevyčíslitelnou hodnotu. Pamatujte, že uklízečka je stejně lidská bytost jako předseda představenstva,“ zopakoval.
Pevnost Berkshire Hathaway
Část dopisu Buffett pochopitelně věnoval ujištění o odolnosti Berkshire Hathaway, kterou od roku 1965 přeměnil z upadající textilky v konglomerát v hodnotě jednoho bilionu dolarů, jenž zahrnuje pojišťovnictví, železnice, energetiku i spotřební značky. Společnost je podle něj konstruována tak, aby přežila prakticky jakékoli ekonomické podmínky: „Berkshire má menší pravděpodobnost katastrofálního kolapsu než jakýkoli jiný podnik, který znám.“
Na konci září držela firma rekordních 381,6 miliardy dolarů (osm bilionů korun) v hotovosti a už dvanácté čtvrtletí v řadě prodává akcie, což dokládá její opatrný přístup k investování a Buffettovu zdrženlivost na přehřátém trhu. Firmě se daří i ve třetím čtvrtletí, když provozní zisk vykazuje 34procentní růst. Sám jeho zakladatel nicméně uznal, že velikost společnosti je zároveň její silou i limitem. „Jako celek mají podniky Berkshire mírně nadprůměrné vyhlídky, ale za 10 či 20 let bude mnoho firem, které si povedou lépe. Naše velikost si vybírá svou daň,“ poznamenal.
Pravdou je, že akcie Berkshire od začátku letošního roku vzrostly asi o 10 procent, což sice překonává mnohé defenzivní tituly, ale zaostává za indexem S&P 500 kvůli růstu taženému technologickými firmami. Na samý záměr pak Věštec z Omahy dodal, že cena akcií Berkshire se bude pohybovat vrtkavě a občas klesne až o polovinu, jako se to během uplynulých 60 let stalo pod současným vedením celkem třikrát. „Ale nezoufejte. Amerika se znovu postaví na nohy – a s ní i akcie Berkshire,“ uzavřel Buffett.