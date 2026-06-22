Britské HDP se kvůli brexitu snížilo o šest procent, spočítali bankéři. Stál za tím počáteční šok i rostoucí obchodní bariéry

Britská studie podrobně zkoumala data, která banka obvykle využívá při rozhodování o výši úrokových sazeb. Právě na jejich základě se pak ekonomové snažili odhadnout, jak by Spojené království rostlo, kdyby jeho obyvatelé před deseti lety nehlasovali pro odchod z EU.
Závěry analýzy jsou přitom podle BBC jednoznačné. Brexit měl skutečně podstatný ekonomický dopad na Spojené království, který se projevoval postupně během celého desetiletí. Celkově kvůli němu tamní ekonomika přišla o zhruba šest procent HDP, přičemž při použití jiných tradičních makroekonomických metod vycházel negativní dopad opuštění EU ještě hůře – mělo jít dokonce až o osmiprocentní ztrátu.
Udělala podle vás Velká Británie správně, když vystoupila z EU?
Analytici odhadují, že zhruba polovina ekonomických škod pochází z naprostého překvapení firem z výsledků referenda a také z období nejistoty, které následovalo. Zbytek pak způsobily rostoucí obchodní bariéry zavedené poté, co Spojené království v roce 2021 opustilo celní unii i evropský jednotný trh.
HDP země roste pomaleji
Podle profesora Nicka Blooma ze Stanfordovy univerzity, který je jedním ze spoluautorů studie, jsou dopady brexitu dobře patrné už jen proto, že Spojené království v letech před referendem poměrně rychle rostlo. Pokud by tedy nedošlo k „pobrexitovému“ narušení ekonomiky, mohla by země alespoň částečně držet krok i se Spojenými státy.
Jeho závěr přitom potvrzují i oficiální údaje o růstu britského hospodářství. Zatímco v posledních třech letech se podle Trading Economics HDP zvyšovalo pouze o 0,3 až 1,4 procenta ročně, v letech 2014 až 2016 (tedy před brexitem) byl růst 2,1– až 3,2procentní.
Ačkoliv studie obsahuje prohlášení, že její závěry „nemusí nutně reprezentovat názory Bank of England“, guvernér banky Andrew Bailey nedávno popsal dění ve Velké Británii velmi podobně. „Myslím, že úroveň aktivity a růstu ekonomiky byla v důsledku brexitu nižší. Hlavním důvodem je to, že pokud zmenšíte velikost trhů, s nimiž obchodujeme, zmenšíte tím i export, což má negativní dopad na růst,“ shrnul Bailey.
Šéf Bank of England ale zároveň dodal, že ačkoliv je o značných negativních dopadech brexitu přesvědčen, nejčernější scénáře některých analytiků se rozhodně nevyplnily: „Brexit nakonec zdaleka nebyl tak škodlivý, jak mnoho lidí ve své době předpovídalo.“
Britové jsou s brexitem nespokojeni
Proti závěrům nové studie se již ozvalo několik kritiků, kteří poukazují na to, že modelovat, jak moc by Spojené království rostlo nebýt brexitu, je velice ošemetné. Zároveň je podle nich dopad opuštění EU na britskou ekonomiku nadhodnocen, protože v posledních letech došlo k mnoha zásadním globálním krizím, jež měly na firmy velmi silný dopad.
Ať už je to ale jakkoli, nepříznivých důsledků brexitu jsou si vědomi i sami Britové. Podle výsledků loňského průzkumu agentury YouGov se zhruba 55 procent z nich domnívá, že opuštění Evropské unie bylo chybou. Naopak přibližně jen 30 procent lidí si myslí, že tento krok byl správný, přičemž u nejmladších obyvatel do 24 let je to pouhá desetina.
Ještě mnohem horší jsou výsledky průzkumu ohledně spokojenosti občanů Spojeného království s tím, jak brexit dopadl. Že se jednalo o úspěch, věří pouze zhruba každý desátý obyvatel Británie. Oproti tomu 62 procent lidí je přesvědčeno, že opuštění EU skončilo fiaskem.