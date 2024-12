Argentina se vymanila z recese, její hrubý domácí produkt ve třetím kvartále rostl. Mileiho kontroverzní reformy už chválí i Trump

Argentina se oficiálně vymanila z hluboké recese, což pro prezidenta Javiera Mileie představuje významné vítězství. Znamená to, že jeho neortodoxní a pro tamní občany často „bolestivé“ ekonomické reformy začínají přinášet výsledky.

Zlepšení je patrné na hrubém domácím produktu (HDP), který podle argentinské statistické agentury ve třetím čtvrtletí roku 2024 vzrostl ve srovnání s předchozím kvartálem o 3,9 procenta. Hospodářské oživení bylo taženo především zemědělstvím a těžbou. Silný růst vykázaly i spotřebitelské výdaje, zatímco segment výroby a stavebnictví zaznamenal pokles.

K ekonomickému obratu dochází zhruba rok po Mileiově zvolení. Do úřadu nastoupil v prosinci minulého roku s cílem zkrotit hyperinflaci a zásadně reformovat ekonomiku. Jeho vláda drasticky snížila veřejné výdaje, což zlepšilo státní finance a zpomalilo zdražování, zároveň však došlo ke zvýšení nezaměstnanosti a chudoby.





Chválí ho Trump i MMF

Milei si díky svým kontroverzním opatřením získal pozornost mnoha zemí včetně Spojených států. „Ekonom si vysloužil pochvalu od nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož vládní ‚carové efektivity‘ Elon Musk a Vivek Ramaswamy by takové rozpočtové škrty zřejmě rádi aplikovaly i v USA,“ píše CNN.

A co víc, argentinský akciový index Merval, který sleduje výkon největších veřejně obchodovaných společností v zemi, si v úvodu týdne značně polepšil. Jen v pondělí si připsal sedm procent k dobru, přičemž v porovnání se začátkem letošního roku je pak jeho zisk dokonce 174procentní. Což mimo jiné signalizuje, že investoři Mileiovy radikální reformy vítají. Dosavadní výsledky navíc ocenil i největší věřitel země, a sice Mezinárodní měnový fond (MMF), podle kterého se ekonomická situace vyvíjí lépe, než se očekávalo.

MMF, jenž v roce 2018 schválil pro Argentinu největší záchranný balíček ve své historii, předpokládá, že letos argentinská ekonomika klesne o 3,5 procenta. Růst o pět procent očekávaný v příštím roce by však tyto ztráty mohl prakticky vyrovnat.

Boj s trojcifernou inflací

Zlepšení, alespoň pokud jde o statistiky, zaznamenala Argentina už koncem léta, kdy měsíční inflace v srpnu klesla na 3,9 procenta. Podle zpravodajské agentury Reuters by její roční míra nakonec mohla být nižší, než se původně očekávalo. Průzkum mezi čtyřiceti jí oslovenými analytiky naznačil, že může koncem roku dosáhnout 123 namísto původně odhadovaných 127,8 procenta.

Ačkoliv i tyto hodnoty patří k nejvyšším na světě, faktem je, že když Milei před 12 měsíci do úřadu nastoupil, přebíral zemi, jejíž ekonomika na tom co do inflace byla podstatně hůř. Konkrétně tehdy dosahovala astronomických 211 procent – mohla za to politika předchozích vlád, jež si peníze na financování výdajů s trochou nadsázky v podstatě tiskly dle libosti.

Mileiova práce tímto nicméně zdaleka nekončí. Pokud chce argentinská vláda přilákat významné zahraniční investice, musí podle ekonomů zrušit kapitálové kontroly omezující tok zahraniční měny a uvolnit směnný kurz, který je stále navázaný na dolar.

A právě další investice do podnikatelského sektoru jsou pro dlouhodobý růst ekonomiky stěžejní, neboť by se mohly výrazně podílet také na zlepšení životní úrovně. Ta bude zároveň rozhodující pro udržení Mileiovy veřejné podpory a stejně tak i pro úspěch jeho strany v nadcházejících parlamentních volbách plánovaných na příští rok.