Další nabídka streamovacích služeb: Velký dračí návrat, drsná Jessica Alba a další Smrtelné zlo

Adikts

Režisér Adam Sedlák se díky velkému úspěchu low budget filmu Banger stal jednou z vycházejících hvězd tuzemské tvorby. Jako svůj další projekt si vybral seriál o studentech adiktologie, kteří se rozhodnou zkusit drogy pro účely experimentu. Jenže se pro to rozhodnou v době, kdy je v Česku zřízena funkce protidrogového koordinátora, který tvrdě užívání návykových látek trestá. Max, Mell, Ema, Robin a Soňa tak stojí před důležitým rozhodnutím. Mají nadále experimentovat a krátkodobě se zbavovat svých problémů, nebo s drogami definitivně přestat? V hlavních rolích se objevují talentovaní herci Petr Uhlík, Kristýna Jedličková nebo Martina Jindrová.

Autor: Česká televize

Adikts se na Netflixu dočkáme 19. června.





Tvrdá odplata

Jessica Alba je další hvězdou, která se dočká své vlastní akční filmové série na Netflixu. Prvním přírůstkem by měl být snímek Tvrdá odplata. V tom si zahraje speciální agentku Parkerovou, jež se vrací do rodného města převzít bar po zemřelém otci. Postupně ale zjišťuje, že se musí utkat s nebezpečnými gangstery, které možná řídí vlivný americký senátor. Pokud se první film povede, měl by přerůst v plánovanou sérii.



Autor: Netflix

Novinka s Jessicou Albou dorazí na Netflix 21. června.

Smrtelné zlo: Probuzení

Kultovní série Smrtelné zlo, kterou v osmdesátých letech rozjel režisér Sam Raimi, se po letech dočkala kromě halfrebootu i pokračování. V tom se přesouváme z lesů, kde se odehrávaly dřívější díly, do města. Do akce pak jdou dvě sestry, jež se shledávají po dlouhých letech. Zlo se ale probouzí a město brzy zaplavují Necronomiconem probuzení mrtví. Dokáží hlavní hrdinky přežít?



Autor: Warner Bros.

Další mrtvé probuzené knihou Necronomicon uvidíme na Netflixu 23.června.

Rod draka

Západozemí se zmítá v občanské válce rodu Targaryenů. Na jedné straně stojí Rhaenyra, které byl upřen nárok na trůn, na druhé pak král Aegon. Oba se snaží na svoji stranu získat co nejvíce spojenců, neštítí se ale ani špinavých praktik. Komu se nakonec povede získat trůn a největší vliv v celém Západozemí.



Autor: Max

Do Martinova světa se vrátíme 17. června jedině na Maxu.

Chlapci a chlapi

Tomáš Soukup dovršil věku, kdy musí nastoupit povinnou vojenskou službu. Na vojnu se mu ale moc nechce, stejně jako celé řadě dalších. V Hrádku se setkávají strašpytel Voříšek zvaný Kyslík, drsňák Michal nebo Honza Bradáč, velký jedlík známý pod přezdívkou Guláš. Na všechny čekají dva roky služby, během kterých musí čelit šikaně mazáctva.



Autor: Československá televize

Na vojnu se na Voyo vrátíme 23. června.