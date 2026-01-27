Akciové trhy za Trumpa rostou, ale relativně málo. První rok prezidentova funkčního období byl nejhorší za posledních 20 let

První rok druhého mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa byl v mnoha ohledech bouřlivý. Republikánský politik totiž zavedl mimo jiné rozsáhlé změny v celní politice, které značně ovlivnily nejen samotné Spojené státy, ale i globální obchod. Dopady tohoto kroku na akciové trhy nejen v USA byly přitom značné.
Dokládá to i nová analýza CNN, podle níž zaznamenal americký akciový trh v prvním roce Trumpova druhého mandátu vůbec nejslabší růst ze všech prvních let funkčního období prezidentů USA od roku 2005, tedy od vlády George W. Bushe. Index S&P 500 totiž loni vzrostl „jen“ o 13,3 procenta, zatímco před devíti lety, tedy v prvním roce Trumpova prvního funkčního období, byl tento růst 24,1procentní.
Jakou známkou (stejně jako ve škole) byste ohodnotili první rok Donalda Trumpa ve funkci po svém návratu do Bílého domu?
Podobně nepříznivá jsou ale i další srovnání. Zatímco ve zmíněném roce 2017 dosáhl inkriminovaný index celkem šedesáti dvou nových rekordů, vloni jich bylo pouze devětatřicet. Důležitým faktorem je pak podle analytiků rovněž to, že mezinárodní akcie v roce 2025 poprvé po letech překonaly růst akcií ve Spojených státech.
Největší propad od covidu
Že byl rok 2025 v mnoha ohledech výjimečný, dokazuje i takzvaný index volatility trhu VIX. Tento „ukazatel strachu na Wall Street“ se totiž vloni vyšplhal na jednu z nejvyšších úrovní v celé své historii. „Index VIX vloni poprvé od pandemie překročil 50 bodů, za čímž stála vrcholící nejistota ohledně Trumpovy obchodní politiky,“ řekl Nick Colas, spoluzakladatel společnosti DataTrek Research.
Ke zmíněnému vývoji došlo v dubnu po takzvaném Dni osvobození (Liberation Day). Právě tehdy Trump oznámil zavedení vysokých dovozních cel, kvůli nimž zažily globální akciové trhy největší pokles od covidu.
„Ohlášení vysokých cel na většinu významných obchodních partnerů USA spustilo bleskový propad v indexu S&P 500 o více než 20 procent. Následovalo ale období uzavírání obchodních dohod, které akcie vyhnaly zpátky nahoru, a ke konci dubna trhy na celou krizi zapomněly. Zrodil se tak trend zvaný TACO, tedy ,Trump Always Chickens Out‘, a investoři začali sázet na to, že hlava státu ze svých výhružek hned vycouvá,“ popsal pro Euro.cz Jakub Rochlitz, investiční analytik eToro pro Českou republiku.
Výrazný vliv na akciové trhy měl podle jeho názoru i prezidentův spor s americkou centrální bankou Fed. „Trump prakticky celý rok tlačí na snížení úrokových sazeb. Jsou tu ale stále velmi reálná rizika návratu vysoké inflace, kvůli čemuž centrální banka úrokové sazby agresivně snižovat odmítá, což odstartovalo její přetrvávající boj s prezidentem. Trhy však nemají rády riziko politického vlivu na rozhodnutí o měnové politice, což lze vidět na oslabování dolaru, rostoucích úrokových sazbách u amerických dluhopisů a jejich prodejích zahraničními investory,“ doplnil Rochlitz.
Růstu pomáhají i silné zisky firem
Navzdory všem zmíněným problémům, jež akciové trhy ovlivnily, si ale index S&P 500 jako takový až tak špatně nevede. Jeho růst o 13,3 procenta lze stále označit za „zdravý“, přičemž dle expertů je to například zásluhou nadšení investorů ohledně umělé inteligence. Neméně důležitý je ale i optimismus související se snižováním úrokových sazeb ze strany Fedu, k němuž tak jako tak došlo (byť v omezenější míře, než by si Trump přál) či silné zisky amerických firem.
Odborníci navíc zmiňují i některé pozitivní dopady Trumpova zákona „One Big Beautiful Bill Act“ (česky jeden velký krásný zákon), který trhům poskytl stimul pro další růst. „Počáteční dávka tohoto stimulu byla hlavním důvodem, proč se akciovému trhu loni dařilo,“ uvedl Matt Maley, hlavní tržní stratég společnosti Miller Tabak + Co.
Diverzifikace a aktivní řízení rizik
Jednou ze zásadních otázek samozřejmě zůstává, jak by měli investoři reagovat na těžce předvídatelná a často se měnící Trumpova rozhodnutí. Variantou podle lidí z oboru může být třeba fokus na méně riziková aktiva. „Existuje velká politická nejistota. V situaci s politickou nejistotou je těžké investovat, protože se ze své podstaty může okamžitě změnit. Upravili jsme tedy některá klientská portfolia tak, aby byla defenzivnější, nebo aby měla menší expozici vůči rizikovým aktivům,“ zmínil Tim Thomas, investiční ředitel společnosti Badgley Phelps Wealth Management.
Další důležité ponaučení pak přidal Rochlitz: „Trump nás naučil nebrat nic jako samozřejmost, a to ani fundamentální věci, jako je světová dominance dolaru, rozvinuté obchodní vztahy, bezpečnostní záruky NATO nebo nezávislost americké centrální banky. Ukázal, že je schopný pro své cíle udělat téměř cokoliv. Myslím si, že největší lekcí pro investory je nutnost diverzifikace a aktivního řízení rizik.“
I v novém roce by se podle něj měli mít investoři na pozoru, a to zejména před volatilitou a spoléháním se na TACO, tedy na to, že Trump své výhružky nakonec nesplní. „Trhy se přizpůsobily Trumpovu stylu jednání ohledně obchodní politiky. Pokud se ale situace nevyvine tak, jak trhy očekávají, a došlo by k výrazné eskalaci bez následné dohody, mohlo by to trhy otřást a překvapit nepřipravené investory,“ uzavřel Rochlitz.