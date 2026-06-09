Aby online tržištím růst nepřerostl přes hlavu. Češti investoři posílají Vraspírovu Merchantee na expanzi po Evropě dalších 30 milionů

Na svůj další rozvoj, respektive na expanzi napříč Evropou, teď společnost založená podnikatelem Jakubem Vraspírem získává dodatečných 30 milionů korun. Peníze jí v rámci nového investičního kola posílají „staří známí“, konkrétně se jedná o tuzemské fondy Reflex Capital a Czech Founders VC, k nimž se přidávají ještě Lighthouse Ventures.
„Jakub strávil roky v prostředí evropských tržišť. Podílel se na spuštění Mall.cz, prvního tržiště v České republice a na Slovensku, které dnes patří Allegro Group. Jen málokterý zakladatel v této kategorii má tak hluboké zkušenosti, a ještě méně z nich je dokázalo proměnit v infrastrukturu, na kterou dnes každý den spoléhají značky jako Philips, Lindt nebo SodaStream,“ nechal se slyšet řídící partner v Reflex Capital Ondřej Fryc, jenž u zrodu zmíněného Mallu taktéž figuroval.
Většina prodejců používá alespoň čtyři online tržiště současně
Jak v dubnu s odkazem na data ECDB informoval server Ecommerce News, online tržiště byla vloni zodpovědná za více než 60 procent hrubé tržní hodnoty celého evropského e-commerce. To značí zhruba osmiprocentní nárůst ve srovnání s rokem 2023. Zároveň platí, že podle loňské studie platformy ChannelEngine více než dvě třetiny všech prodejců působí alespoň na čtyřech z nich. Jenže právě to s sebou vedle řady příležitostí přináší i spoustu výzev.
Aby byl obchodník na daných platformách úspěšný, musí umět bleskurychle reagovat na neustále se měnící podmínky. Tedy řečeno jinak, každý den musí být schopen činit stovky, ba dokonce tisíce rozhodnutí týkajících se cenotvorby, propagace, slevových kampaní a celé řady dalších aspektů. Speciální týmy pracovníků těmito manuálními úkony stráví v průměru 36 procent týdne, a nezřídka kdy se stane, že nakonec prodejci na správu toho, co skrze online tržiště prodávají, zcela rezignují.
Cílem Merchantee není výše uvedené změny a potřeby pouze monitorovat, potažmo na ně reagovat podle předem nastavených scénářů. Dle Vraspíra je jeho doménou především schopnost vnímat vše v širším kontextu, provádět nutné úpravy v reálném čase a umět se samostatně rozhodovat – pochopitelně při dodržení stanovených rozpočtů a maržových pravidel.
„Merchantee pomáhá vyrovnávat podmínky mezi velkými a menšími prodejci. Funguje jako expert na tržiště, který dokáže současně řídit tisíce produktů a dělat za ně každodenní obchodní rozhodnutí. Náš tým jako první vytvořil řešení navržené přímo pro evropská tržiště, které pokrývá celý proces od rozhodnutí až po realizaci. Díky tomu získávají prodejci možnosti, které byly dosud dostupné pouze těm největším hráčům,“ uvedl zakladatel a šéf pražské platformy.
Ta ve své aktuální verzi dokáže opravovat ceny jednotlivých položek každých 30 až 60 minut. Současně umí přidávat produkty do kampaní jednotlivých tržišť a rozdělit portfolio na klíčové produkty, perspektivní příležitosti a neprodejné zásoby. V rámci chystané čtvrté vrstvy bude AI agent Merchantee ještě samostatně rozhodovat o tom, jak nejlépe naplnit obchodní cíle prodejce kombinací jednotlivých funkcí. Prakticky by tak měl být schopen prodejcům poradit například s tím, zda je výhodnější využít slevovou akci, nebo investovat do vyšší viditelnosti produktu.
Od Polska po Francii
Peníze získané během nejnovějšího investičního kola hodlají Vraspír a spol. využít především na evropskou expanzi. V rámci ní by se Merchantee mělo ještě letos vydat do sousedního Polska a Německa a příští rok také do Nizozemska, Itálie a Francie.
„Merchantee identifikovalo jeden z největších problémů evropských e-commerce prodejců a vytvořilo řešení, které na trhu nemá obdoby. Tým velmi dobře rozumí tomu, jak evropské e-commerce funguje i kam směřuje. Schopnost kombinovat ambiciózní expanzi s dlouhodobou ziskovostí je jedním z důvodů, proč se na jejich budoucnost díváme s velkým optimismem.“ řekl Michal Zálešák, řídící partner ve fondu Lighthouse Ventures.
Kromě otevírání nových trhů čeká Merchantee i několik dalších novinek. Nový kapitál by totiž měl ještě v tomto roce umožnit integraci platformy s eMAG, BOL a Cdiscount, což znamená, že se počet podporovaných tržišť rozšíří na pět.
„Do Merchantee jsme investovali již v době, kdy byl produkt ještě spíš konceptem. Proto jsme se zaměřili především na tým a na Jakuba jako foundera. Investovali jsme v podstatě do něj. A to se nám vyplatilo. Myslím, že v pre-seedu je často důležité rozeznat dobrý tým více než dobrý produkt,“ dodal Václav Pavlečka z Czech Founders VC.