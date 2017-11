Marek Neťuka se sháněl po novém voze. Zaujal ho inzerát s ojetým BMW X6 za 300 tisíc korun. Prodávající se mu přes email představil jako Christian Alexander Bodnar, zubař, který žil nějakou dobu v Česku a nyní se přestěhoval do Athén. Tam s sebou odvezl i svůj vůz. Jelikož má ale auto českou registraci, je pro něj prý jednoduší vůz prodat tady.

Bodnar byl ochoten uhradit na vlastní náklady dopravu vozu do Česka. Pokud by se pan Neťuka po vyzkoušení a prohlídce rozhodl vůz nekoupit, nebyl by to podle něj problém. Bodnar odkazoval na společnost DPD Spedition, která se na podobné služby údajně specializuje a zařídí vše potřebné. V případě nezájmu nemusí Neťuka nic platit, u DPD Spedition je prý potřeba jen dočasně složit vratnou kauci ve výši ceny vozu.

To Neťukovi přišlo podezřelé a z prodeje vycouval. Týdeník Euro však ví minimálně o jednom případu, kdy zájemce naletěl a o „kauci“ přišel. Žádný zubař jménem Christian Alexander Bodnar neexistuje, stejně tak ani společnost DPD Spedition, která nemá nic společného se známým dopravcem DPD.

Takzvaný zubař Bodnar

Jde tak o další typ internetového podvodu, které jsou podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra poměrně běžné. Nové však je, jakou si podvodníci dali práci a jak profesionálně celý podvod působí. Od emailu lákajícího špatnou češtinou na dědictví nigerijského prince udělali hodně velký pokrok.

Zubař Bodnar komunikoval velmi dobrou češtinou, až po omluvě přešel do angličtiny, která je mu prý bližší. Představoval se také jako Lugner nebo Beller, do zpráv přitom přidával odkaz na své, na první pohled důvěryhodně působící stránky v řečtině. Podle toho, jaké jméno aktuálně používal, se měnil i název webu. Jen pozornější návštěvník by však zjistil, že odkazy na stránce není možné rozkliknout.

U webové stránky údajného přepravce DPD Spedition by však měl i hodně nedůvěřivý zájemce problém. Nechybí výpis referencí či kontakty na pobočky po celém světě. „Tato stránka je zcela podvodná, včetně kontaktů a adres. Bohužel není jediná a na internetu se vyskytuje podobných domén vícero.

V případě adres se jedná minimálně v některých případech o adresy skutečně existující, ale nikoli adresy, na nichž DPD provozuje svou činnost. Některé adresy jsou voleny tak, že jsou se skutečnými adresami DPD podobné, právě tak jako údajné názvy společností, které mají navozovat dojem, že patří do skupiny DPDgroup,“ vysvětluje generální ředitel DPD pro Česko Miloš Malaník.

Nadnárodní firma už kvůli porušení ochranných známek odstartovala právní kroky. Malaník však přiznává, že s falešnými internetovými stránkami zmůže firma jen málo. „S ohledem na fakt, že zmíněné podvodné domény jsou registrovány pod skrytou identitou v Panamě, jsou právní kroky k efektivnímu zamezení tohoto stavu komplikované,“ dodal Malaník.

Ani zaštiťování se jménem skutečně existující známé firmy není úplně neznámé. V minulosti se internetoví podvodníci například odkazovali na zprostředkovatele ubytování Airbnb. Chtěli tak vylákat ze zájemců kauci na pronájem bytu, o kterou pak lidé přišli. Využívali přitom falešné emailové adresy budící dojem, že patří světoznámé firmě. Vytvoření několika fiktivních a do posledního detailu propracovaných webových stránek, je však nové.

