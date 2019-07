Zlatá česká spravedlnost: tuzemská justice v mezinárodním srovnání obstála

Český prvoinstanční soud řeší civilní či obchodní spor v průměru 157 dní. V rámci evropské „osmadvacítky“ jsou rychlejší jen soudy pěti zemí: Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Estonska a Rakouska. Je to skvělý výsledek, přesto jsou namístě dvě poznámky. Zaprvé v roce 2010 to bývalo jen 128 dní a zadruhé Litva a Estonsko názorně ukazují, že i v postkomunistické zemi to jde ještě o něco rychleji. Pozoruhodné rovněž je, jak rychle se na naši úroveň dokázali dostat Rumuni a Slováci.

Pokud spočteme čas, který zabere vyřešení civilního či obchodního sporu všem třem instancím (tou třetí je u nás myšlen Nejvyšší soud), jsou české soudy s průměrnými 402 dny opět velice rychlé. O to víc, když toto číslo porovnáme s 2740 dny, které vyřešení takového sporu zabere třem soudním instancím v zemi rafinovaných justičních sadistů – tedy v Itálii.

Slušně na tom v minulosti bývaly české trestní soudy. Trestním právem se však aktuální žebříček nezabývá. Správním soudnictvím naopak ano a Česko v něm nijak nevyniká. Se správní žalobou se prvoinstanční soud potýká v průměru 408 dní, což Česko řadí až na patnácté místo ze čtyřiadvaceti zemí (čtyři státy data nedodaly). Čest českého správního soudnictví naštěstí zachraňuje Nejvyšší správní soud, který naopak patří v evropském srovnání k těm rychlejším, když k vyřízení kasační stížnosti mu stačí v průměru 200 dní.

Skvělé hodnocení si česká justice (spolu s Pobaltím a Maďarskem) odnesla za možnost uplatňovat některé nároky na soudech elektronickou cestou. Naprosto však české soudy propadly v jiných moderních disciplínách. Úplně nejhorší jsou v poskytování různých obecných právních informací online (jaká mám práva, jak získat právní pomoc…), druhé nejhorší ve zveřejňování rozsudků na internetu a pátí od konce v poskytování konkrétních informací stranám sporu.

V řadě zemí – Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Španělsku, Itálii – existují sofistikované automatické e-mailové či SMS systémy, které zúčastněné včas a přehledně informují o „jízdním řádu“ jejich případu, a to včetně odročení a různých průtahů. My, Slováci, Rumuni, Irové a pár dalších zemí však stále ještě spoléháme na osobní aktivitu soudce a starou dobrou „kabinetní“ justici.

České soudy také naprosto selhávají, když mají rozhodovat v některých specifických oblastech evropského práva. Týká se to například soutěžního práva, elektronické komunikace či vymáhání práv v oblasti intelektuálního vlastnictví. Velmi dobré (šesté nejlepší) naopak jsou v případech, které se týkají praní špinavých peněz.

