Zisk J&T Banky loni dvojnásobně stoupl, dosáhl 2,2 miliardy

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví specializované financování v oblasti realit a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T Finance Group patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, J&T Banka v Chorvatsku či slovenská Poštová banka.