Založením „eseróčka“ se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. Zakládá-li společnost jednotlivec, je ustavujícím momentem sepsání zakladatelské listiny, v případě vícerých společníků je to sepsání společenské smlouvy. V obou případech se s.r.o. zakládá výhradně u notáře. Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Vznik a fungování společnosti s ručením omezeným upravuje Zákon o obchodních společnostech a družstvech.

Postup – krok za krokem

Při zakládání s.r.o. s více společníky je naprosto zásadní, aby zúčastnění dobře věděli, „do čeho jdou“. Ještě před sepsáním společenské smlouvy je tak namístě dát dohromady čestná prohlášení a podpisové vzory budoucích jednatelů a sladit představy společníků o budoucnosti firmy. Rovněž je potřeba dohodnout sídlo společnosti (v případě nájmu mít zajištěnu nájemní smlouvu).

Pozor:

Jednatel společnosti s ručením omezeným musí doložit bezúhonnost čistým trestním rejstříkem!

Teprve pak se přistoupí k sepsání společenské smlouvy a jejímu ověření notářem. Až potom bude možné založit bankovní účet pro složení základního jmění, protože banka bude vyžadovat poskytnutí originálu společenské/zakladatelské smlouvy. Následně vydá potvrzení, že vklad byl u ní složen.

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným musí mít formu veřejné listiny. Pokud tomu tak není, smlouva pozbývá platnosti.

Co musí obsahovat společenská smlouva s.r.o. (minimální náležitosti) firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, předmět podnikání (činnosti), určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, výši základního kapitálu a výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly každého společníka, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Poté následuje ohlášení na živnostenském úřadě a žádost o zanesení do obchodního rejstříku. Ta musí být podána do 90 dnů od založení společnosti. Do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku se pak společnost musí zaregistrovat na finančním úřadu.

Společenská smlouva rovněž určí orgány společnosti. Těmi jsou valná hromada a jednatelé, jež jsou statutárním orgánem. Nepovinným orgánem pak může být dozorčí rada, případně další orgány, které jsou zaneseny ve smlouvě.

Základní jmění, vklady společníků a odpovědnost

Od roku 2014 je stanovena minimální výše základního jmění na 1 korunu. Do té doby muselo základní jmění dosahovat alespoň 200 tisíc korun. Stejně tak nejnižší možný vklad společníka do s.r.o. činí 1 korunu, přičemž horní hranice není omezena. Výše vkladu je věc dohody a možností společníků, rozsah a lhůta pro splacení však nikoli. Při vzniku musí společník splatit 30 % částky v případě peněžitého vkladu a 100 % v případě nepeněžitého vkladu. Lhůtu pro splacení může určit společenská smlouva, nejzazší termín je ale 5 let od vzniku společnosti.

Společnost s ručením omezeným odpovídá za své závazky celým svým majetkem. K uspokojení věřitelů tak může být použit veškerý majetek společnosti, tedy hotovost, peníze na účtech, movitý i nemovitý majetek. Celkový majetek společnost může být velký, stejně jako žádný.

Pokud jde o ručení společníka/ů za závazky společnosti, ručí všichni společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v momentu, kdy byla společnostem věřitelem vyzvána ke splacení závazku. Pokud tedy má s.r.o. základní jmění 300 tisíc korun a podle obchodního rejstříku společníci vložili 200 tisíc korun, ručí do výše 100 tisíc korun, které může věřitel vymáhat u kteréhokoli ze společníků – klidně u toho, který svůj vklad splatil.

V případě jednatelů je tomu jinak. Jednatel neručí za závazky vůbec, pokud ke svým povinnostem přistupuje s péčí řádného hospodáře. Jakmile však nejednal v souladu se zákonem (přičemž on sám musí prokázat opak), je odpovědný za škody vzniklé společnosti a ta může náhradu škody po jednateli vymáhat.

Kolik stojí založení s.r.o.

Evropská komise vyzvala členské státy v roce 2011 k přijetí opatření, která zkrátí dobu potřebnou k založení nové firmy na tři pracovní dny a sníží náklady na 100 eur. Česká republika na to reagovala novelou zákona o soudních poplatcích přijatou v roce 2016, která snížila odměny notářů a zavedla osvobození od soudního poplatku za zanesení subjektu do veřejného rejstříku. Zároveň ale legislativa klade řadu podmínek, takže k částce, která by byla ekvivalentem 100 eur, je možné se dostat jen v teoretické rovině. Spíše je třeba počítat v nejlepším případě s částkou kolem 5000 korun.

Na internetu můžete nalézt desítky nabídek nejrůznějších firem, které založení společnosti zprostředkují. Za vyřízení celého procesu požadují částku kolem 10 tisíc korun.

Jak dlouho trvá založení s.r.o.

Tři pracovní dny jsou pak už čirou fantazií. Počítejte s tím, že vyřízení veškerých formalit může zabrat klidně měsíc. O tom, že si Česko výzvu z Bruselu nevzalo právě k srdci, svědčí i poslední studie Doing Business, která sice oceňuje snížení nákladů na zřízení s.r.o., ale Česko v žebříčku, který řadí země podle podnikatelských podmínek, přesto kleslo z 27. na 30. místo.

Na Novém Zélandu, který žebříčku vévodí, stačí k založení firmy vyplnění online formuláře v registru na webu Ministerstva pro ekonomický rozvoj, platba 10 dolarů a registrace jména firmy.

