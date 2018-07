Zachránit planetu a vydělat: plastům se chtějí postavit i dvě Češky

Stačilo několik zpráv o zdevastovaných tělech velryb a žraloků, v jejichž žaludcích našli rybáři až desítky igelitových tašek. A několik dobrých snímků vypovídajících o neúnosné míře znečištění oceánů. Jako třeba ten od Justina Hofmana, který ve vodách u indonéského ostrova Sumbawa zachytil mořského koníka tancujícího s plastovou tyčinkou do uší.

K tomu, aby se široká veřejnost začala zajímat o to, co trápí planetu minimálně několik posledních let, opravdu nebylo třeba mnoho. A vrcholem byl červnový igelitový pytlík pod hladinou na titulní straně magazínu National Geographic. Obálka časopisu se rychle stala světovým virálem.

Boj s plasty tedy začal, aniž bylo jasné, co je nahradí. Debata o plastech a jejich dopadech na životní prostředí nabírá obrátky a v příštích letech nás čeká i výrazné přitvrzení legislativy. A s ráznou změnou legislativy se otevírá obrovský prostor pro nový pytlíkový byznys. Uspěje ten, kdo dokáže nenasycený trh zásobit inovacemi v oblasti obalů.

Někteří o této příležitosti slyší poprvé, ale jiní už rozjeli slibné podnikání. Jedním z prvních byl Nizozemec Sjoerd van der Helm. Před šesti lety uvedl na trh Re-sack, originální sáček z biobavlny, který si můžete koupit i v mnoha českých e-shopech. Jeden vyjde na stovku.

Před čtyřmi lety pak začal byznysový příběh české verze Re-sacku. Tehdejší studentky medicíny Hanka Němcová a Tereza Dvořáková se rozhodly vykolejit svou dosavadní životní dráhu a vrhly se na neprobádané podnikání. Podobně jako většinu z nás je štvaly stohy igelitových pytlíků, které pravidelně vypadávají z kuchyňských skříněk. Začaly přemýšlet o alternativě. Zkusily ušít vzorky z bioplastu PLA, který se dělá z kukuřičného škrobu. Jeden pytlík vyrobený z tohoto materiálu váží osm gramů a je plně kompostovatelný, průhledný i omyvatelný. Jeho životnost odhadují Hanka s Terezou na dva roky. Zrodil se Frusack.

