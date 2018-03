Za každý litr 19 haléřů. CCS zaskočila firemní klienty eko poplatkem

Na první pohled to vypadá jako bohulibý počin. Společnost CCS se spolu s mateřskou společností FleetCor zapojila do mezinárodního programu Clean Advantage, který má za cíl snižovat emise oxidu uhličitého. CCS chce v rámci tohoto programu investovat například do zalesňování vhodných ploch v Krkonoších a Vysokých Tatrách. Tím chce až o 50 procent snížit uhlíkovou stopu, která vzniká spalováním nafty zakoupené prostřednictvím CCS karet.

Poněkud utajené provedení tohoto záměru však popudilo některé z dlouholetých klientů. Redakce webu Euro.cz má k dispozici vyúčtování, které za únor dostala jedna z firem. K běžnému měsíčnímu poplatku ve výši 430 korun přibyl ještě „Eko program“, za který si společnost CCS naúčtovala 170 korun. Nespokojená firma chce zůstat v anonymitě, protože zákazníci se ve smlouvě zavázali „neposkytnout třetím osobám informace získané v průběhu spolupráce s CCS nad rámec obvyklých informací.“ Za každé porušení tohoto ustanovení jim hrozí pokuta 10 tisíc korun.

Nechtěná kreditní karta ve schránce? Pochybný trik zkouší i dcera Komerční banky

Společnost CCS je již několik let terčem kritiky kvůli vysokým poplatkům. Ty se podle firemního ceníku pohybují v závislosti na výši odběru pohonných hmot od 0,43 do 1,40 koruny za litr. Stejně tak klienti platí poplatek za doručení daňového dokladu, za neaktivní kartu či změnu údajů na kartě. Česká společnost pro platební karty na zaslané dotazy neodpověděla.

Vlastníkem CCS je od roku 2006 americký poskytovatel firemních palivových karet FleetCor. Od té doby postupně zdražuje své služby. Velké řetězce čerpacích stanic - Benzina, Shell, OMV a další - reagovaly tím, že začaly zavádět vlastní tankovací karty. Provozovatelé kamionů dnes používají hlavně karty euroShell a EuroWAG. V posledních třech letech rychle na karetním trhu posiluje pozice také společnost Axigon, kterou vlastní spolumajitel TV Prima Vladimír Komár.

Přečtěte si také: