Z Penamu a United Bakeries se odštěpí šest pekáren. Agrofert je musí prodat do poloviny roku

Ilustrační foto Autor: Euro Jan Rasch

Od začátku ledna začíná fungovat nová pekárenská společnost PEK Group. Bude patřit pod koncern Agrofert, holding ji musí prodat do konce června 2020, jak mu nařídil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Půjde tak prakticky o třetího největšího hráče na českém trhu, první a druhý Penam a United Bakeries pod Agrofert patří. Majitelem Agrofertu byl do předloňského února premiér Andrej Babiš, následně jej vložil do svěřenských fondů.