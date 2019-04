Vrátíme vám, co jste zaplatili. Česko chce zavést úlevy pro energeticky náročný průmysl

Autor návrhu se zatím k jeho podobě nechce vyjadřovat. „Zákon je teprve ve fázi projednávání v Legislativní radě vlády, tudíž ještě není finální verze,“ reagovala tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Existenci návrhu i jeho základní rysy však týdeníku Euro potvrdily dva zdroje z prostředí těžkého průmyslu a energetiky.

Cena povolenky k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého roste, jen za posledních 12 měsíců se zvýšila z 13 na 21,50 eura. Prospěch z toho mají státní rozpočty evropských zemí včetně Česka, které inkasují od energetických a průmyslových podniků stovky milionů eur navíc. Postižené firmy si naopak stěžují na ztrátu konkurenceschopnosti a sníženou ziskovost. Právě jejich úspěšné lobbování stojí za návrhem vracet část vybraných peněz za emise.

Zatím není nic jisté, nový zákon bude muset projít nejen schvalovacím kolečkem v Česku, ale také notifikací u Evropské komise. To by nemusel být velký problém, už s ohledem na podobné úlevy v okolních zemích. Část peněz za emisní povolenky již více než pět let vracejí průmyslníkům v Německu, Francii či na Slovensku, stejné opatření plánují zavést také Poláci.

