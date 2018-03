VOP CZ se chystá na armádní zakázky. Spojil síly s Renaultem

Je to více než rok, co ministerstvo obrany začalo hledat nástupce osobních teréňáků UAZ a Land Rover. A přestože se zatím resort nijak výrazně ve výběru neposunul, automobilky už se na miliardový tendr, kde půjde o nákup stovek vozidel, usilovně připravují.

Jednou z nich je i francouzská Renault Trucks Defense, která v uplynulých týdnech předvedla své lehké taktické speciály Acmat českým vojákům. „Vozidla typu Pickup jsou vhodná především pro přepravu nákladu nebo pro průzkumné či pozorovací účely. Další variantou je verze Kombi určena pro přepravu osob, hlídkování a průzkum,“ popisuje Tomáš Vališ ze společnosti Renault Trucks Defense ČR.

Armáda testovala vybrané terénní vozy loni v Březině u Vyškova:

Protože se dá čekat, že ministerstvo obrany bude při kontraktu žádat zapojení českých firem, průmyslovým partnerem francouzské automobilky se stal státní podnik VOP CZ. Ten by měl podle všeho na starosti kompletaci vozidel. Loni navíc začal spolupracovat i s automobilkou Nimr ze Spojených arabských emirátů. I její těžší obrněná vozidla Ajban by se výhledově mohla dostat do české armády.

Renault Trucks Defense a Nimr však nejsou zdaleka jedinými firmami toužícími po zakázce českých ozbrojených sil. Do vojska by se chtěl dostat třeba i Mercedes-Benz, Jeep, Toyota, čínský BAIC či speciály z dílen GDELS nebo přeloučské SVOS.

