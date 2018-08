Volkswagen investuje 90 miliard do digitálu, včetně sdílení aut

Automobilka podle svého prohlášení pracuje na novém softwaru operačního systému nazvaného vw.OS, který se bude nacházet od roku 2020 v elektrických vozech značky VW. Tyto vozy budou mít zcela novou elektronickou architekturu navrženou tak, aby umožnila funkce autonomního řízení. Místo toho, aby v každém voze bylo kolem 70 různých senzorů a kontrolních zařízení fungujících nezávisle, nový operační systém propojí různé senzory. Informace zjištěné parkovacím senzorem tak budou moci být spojené s brzdami, řízením a mapami s vysokým rozlišením, což umožním, aby auto samo zaparkovalo, jakmile palubní kamera objeví volné parkovací místo.

Volkswagen uvedl, že bude snadnější provádět aktualizaci softwaru pro auta, pokud operační systém bude navržen interně, než kdyby závisel na softwaru třetí strany.

Automobilka rovněž oznámila, že v druhém čtvrtletí příštího roku spustí v Berlíně službu sdílení aut nazvanou We Share. K dispozici by měla mít 2000 elektrických aut. Postupně chce se službou expandovat na hlavní evropské trhy a do vybraných měst v USA a Kanadě, napsala agentura Reuters.

