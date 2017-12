V pojistných podmínkách, které si pojišťovny nad rámec zákonných pravidel modelují samy, mohou být zakotveny nejen výluky z pojištění, ale například také vlastní definice pojmů či povinnosti pojištěného před vznikem škodné události a po něm.

V případě pojištění proti poškození silným větrem záleží na tom, pro jaký druh větru je pojištění sjednáno. Pojištění se totiž může vztahovat například pouze na poškození způsobená vichřicí.

Co je to vichřice

Vichřice je podle Beaufortovy stupnice charakterizována větrem o rychlosti 103-117 km/h. „Pokud by rychlost větru v takovémto případě byla mimo tento rozsah, nekrylo by pojištění proti vichřici takto vzniklou škodu,“ vysvětluje právník Petr Novák ze společnosti Vaše nároky.cz.

Pojistné podmínky mohou obsahovat i vlastní definice těchto pojmů od pojišťovacích ústavů. Z pojistných podmínek může například vycházet, že škody budou proplaceny pouze, pokud bude rychlost větru vyšší než 120 km za hodinu.

„Pokud by například při větru o síle 110 km/h byla poškozena střecha, pojišťovna by vyplacení pojistného plnění mohla zamítnout,“ komentuje modelovou situaci právník.

Stejně tak by si lidé měli dát pozor na rozdíl mezi pojištěním nemovitosti, nejčastěji rodinného domu, a pojištěním domácnosti, kdy pojištěním domácnosti se rozumí pouze pojištění vnitřního vybavení. Často se tyto pojmy pletou.

Zamlčení skutečností

Může se také stát, že pojistná událost nastane, a přesto pojišťovna odmítne plnění. „Už při uzavírání pojistné smlouvy je naprosto zásadní nezamlčet skutečnosti, které by mohly být rozhodné při případné pojistné události,“ osvětluje právník Novák. Může se jednat například o skutečnost, že se daná událost v místě, kde se nachází nemovitost, již vyskytla.

Zamlčení těchto informací může mít za následek, že když nastane pojistná událost, pojišťovna může odmítnout vyplatit pojistné plnění, jelikož klient zamlčel skutečnosti rozhodné pro uzavření pojistné smlouvy.

Rizikovou nemovitost z hlediska pojištění charakterizuje, že se nachází v místě se zvýšeným rizikem živelních pohrom. Situace se týká nejenom škod ze známějších povodní, ale v některých případech i silného větru.

Likvidátor pojišťovny

Celou škodu je třeba prioritně zdokumentovat, ať už fotografiemi či videodokumentací. Je dobré zdokumentovat i průběh škodné události, především pro případy, kdy škoda vznikne následky nedostatečného zabezpečení věcí nacházejících se například na sousedním pozemku.

„Při samotné události je zapotřebí, pokud to lze, co nejrychleji zabránit vzniku dalších škod, tedy co nejlépe zabezpečit majetek před dalším poškozením,“ vysvětluje advokát.

Jako příklad uvádí situaci, kdy je při události zničena střešní krytina. V takovém případě je potřeba postižená místa zakrýt a tím zabezpečit vnikání dešťové vody do nemovitosti.

Pokud by k tomuto zabezpečení nedošlo, škoda, která by vznikla vniknutím vody, by už nebyla škodou vzniklou při živelní pohromě, na kterou se vztahuje pojištění.

Častou chybou klientů a příčinou jejich následných sporů s pojišťovnami bývá také pozdní nahlášení pojistné události. Pojistnou událost je třeba řádně a včas (doporučuje se co nejdříve) v souladu s pojistnými podmínkami nahlásit pojišťovně.

Základní postup při vzniku pojistné události živelní pohromou Pokud to lze, zdokumentujte videodokumentací samotný průběh škodní události. Zadokumentujte vzniklé škody foto- či videodokumentací, co nejdříve je to možné. Neprodleně zabraňte vzniku následných škod, které by pak mohly být problémem při pojistném plnění. Vzniklou pojistnou událost v souladu s pojistnými podmínkami včas nahlaste pojišťovně.

Pramen: Vaše nároky.cz

Pojišťovny také někdy chybně odmítnou klientovi vyplatit pojistné plnění naprosto bez odůvodnění. V takovém případě, je potřeba žádat po pojišťovně zdůvodnění.

„Pokud následně klient shledá, že jeho pojistné plnění bylo odepřeno neoprávněně, může být aktivním řešením vyhledání právní pomoci,“ radí právník Novák.

