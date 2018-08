Valentův Synot má audit od firmy Opravil a spol. z Padělků

Výše zmíněný Synot Tip, podnikající v oboru hracích automatů, kurzových sázek a online hazardu, loni navýšil čistý zisk pětinásobně na 64 milionů korun. Tržby Synot Tipu přitom meziročně klesly o 14 procent na 4,89 miliardy korun. Druhá odnož hazardního impéria Synot W, pod kterou patří i část zahraničních aktivit, zatím výsledky za loňský rok nezveřejnila. Rok 2016 uzavřela s konsolidovaným čistým ziskem 103 milionů korun.

Další firmy z holdingu Synot působí v oboru investic do nemovitostí, prodeje aut a IT služeb. Konsolidované výsledky české části Valentovy firemní skupiny vykazuje společnost Czech Capital Venture, ale ty loňské ještě nejsou dostupné. Za rok 2016 skupina utržila 5,76 miliardy korun a vytvořila ztrátu 342 milionů korun. V podobné výši se pohybovala i ztráta za roky 2014 a 2015. Celkový pohled, který by zahrnoval i rozsáhlé aktivity Valentových firem v zahraničí, však chybí.

Synot expanduje i do Asie:

Navzdory vykazovaným ztrátám celé podnikatelské impérium, ovládané přes firmu WCV World Capital Ventures Cyprus a další podniky se sídlem v kyperském Limassolu, přináší svému vlastníkovi slušný příjem. V Centrálním registru oznámení, kde politici a úředníci musejí přiznávat vedlejší příjmy a majetek, Ivo Valenta uvedl příjmy z ovládaných firem v objemu přes 382 milionů korun jen za rok 2017. Od podzimu 2014 je totiž senátorem zvoleným za Uherskohradišťsko.

Dále čtěte: