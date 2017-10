Valentovy automaty budou vydělávat v Řecku pro OPAP

„Řecké státní loterii jsme v první fázi dodali dva tisíce strojů, z nichž je část již delší dobu v provozu. Společnost OPAP si před nedávnem dělala vlastní vyhodnocení spolupráce. Jsme velice rádi, že je právě s námi dodanou technikou natolik spokojená, že jsme se dohodli na navýšení počtu strojů na dvojnásobek,“ uvedl ředitel společnosti Synot International Limited Neofytos Neofytou.

Skupina Synot plánuje v Řecku, stejně jako v dalších zemích, ve kterých podniká, investice i v jiných oblastech mimo loterijní průmysl. „Jde především o IT technologie, telekomunikační služby, podporu sportu a cestovního ruchu a podobně,“ uvedla Pekařová.

Minulý týden skupina oznámila rozšíření svých aktivit na Balkáně, majetkově vstoupila do společnosti The Slots, která je jedním z největších provozovatelů výherní hrací techniky v Makedonii. Synot působí na Balkáně už téměř deset let, je aktivní například v Rumunsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině. Začátkem příštího roku by ráda vstoupila na chorvatský trh.

Skupinu Synot ovládá senátor Ivo Valenta. Firmu založil s otcem a bratrem v roce 1991. Zpočátku se zaměřila na provozování výherních automatů, nyní podniká i v dalších oblastech. Valenta vedle byznysu vstoupil i do politiky. Je senátorem za Uherskohradišťsko a jako lídr Soukromníků a Svobodných se stal loni i krajským zastupitelem.

Skupina Synot zaměstnává asi 3000 lidí, její roční obrat je podle Pekařové kolem 16 miliard korun. Působí zhruba ve 20 zemích světa.

