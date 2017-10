Skupina Synot expanduje v Makedonii. Investuje do výherních automatů

Synot v Makedonii obchodně působí od roku 2014. „Dosahujeme zde velmi dobrých výsledků a vidíme potenciál dalšího růstu. Od začátku spolupracujeme právě se společností The Slots, která v zemi provozuje přibližně 700 kusů herní techniky, včetně námi dodané. Nyní jsme se rozhodli tuto spolupráci ještě prohloubit a stát se většinovým vlastníkem této společnosti,“ uvedl Neofytos Neofytou, ředitel společnosti Synot International Limited.

Skupina podle něj chce do konce roku 2018 v této síti provozovat minimálně tisíc herních zařízení. Má jít především o výherní hrací přístroje a rulety. Holding Synot působí na Balkáně už téměř deset let. Kromě Makedonie je aktivní například v Rumunsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a Řecku. Začátkem příštího roku by ráda vstoupila na chorvatský trh.

Synot Skupina zaměstnává asi tři tisíce lidí, její roční obrat je podle Pekařové kolem 16 miliard korun. Působí zhruba ve 20 zemích světa. Kromě loterijního průmyslu a dodávky IT technologií, softwarových řešení a herních zařízení se Synot věnuje i cestovnímu ruchu, sportu, podpoře startupových projektů, mediálním aktivitám a dalším odvětvím.

Skupinu Synot ovládá senátor Ivo Valenta. Firmu založil s otcem a bratrem v roce 1991. Zpočátku se zaměřila na provozování výherních automatů, nyní podniká i v dalších oblastech. Valenta vedle byznysu vstoupil i do politiky. Je senátorem za Uherskohradišťsko a jako lídr Soukromníků a Svobodných se stal loni i krajským zastupitelem.

