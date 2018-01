Firma Grahama Dugoniho Yondr ze San Franciska zaměstnává 17 lidí. I bez dalších peněz od fondů rizikového kapitálu prosperuje. Přináší novou podobu restrikce používání mobilních telefonů. Pouzdra z textilie se dají otevřít jen se speciálním přístrojem od firmy, takže se používají například na koncertech Guns N’ Roses, Alicie Keys nebo vystoupeních stand-up komiků, jako je Chris Rock, Dave Chappelle nebo Ali Wongová.

Kromě nemocnic se zamknuté telefony používají v šesti stovkách škol na území Spojených států, aby děti sledovaly výklad učitele a neprojížděly příspěvky na sociálních sítích. „Chytrý telefon ztělesňuje mnoho věcí. Může znamenat invazi do soukromí, něco, před čím musíme být chráněni. Je ale také nástrojem svobody projevu,“ řekl analytik neziskové organizace American Civil Liberties Union (ACLU) Jay Stanley.

Dugoni si nepřipouští, že by jeho pouzdra omezovala svobodu projevu, která je zaručena prvním dodatkem americké ústavy.

Mobil ovlivňuje vaše myšlení

Lidé jsou podle něj ke svým telefonům připoutáni už fyzicky, a proto je potřeba technické řešení. „Pokud používáte telefon celý den, začne ovlivňovat váš nervový systém, vaše myšlenkové vzorce a sociální interakce,“ řekl pro časopis Wired mladý podnikatel.

V tomto ohledu to vnímá jako novu a nepříjemnou epochu lidstva, kdy jsou lidé atomizováni, ale přitom „hypertextově“ propojeni. Zóny bez používání mobilních telefonů naopak lidi nutí k pozornosti, k dialogu a skutečné svobodě projevu. „Mám dojem, že lidská rasa není připravena na všechny audiovizuální podněty,“ tvrdí. Když v roce 2014 založil firmu Yondr, dal si předsevzetí vytvořit svět bez mobilních telefonů. Vnímá to jako určitou formu hnutí.

V roce 2012 byl svědkem, jak neznámí lidé na hudebním festivalu v San Francisku natočili tančícího opilce a pak video umístili na You Tube. Začal přemýšlet o tom, jak zamezit tomu, aby soukromé akce neunikly přes internet do veřejného prostoru. Vytvořit prostor bez používání mobilních telefonů.

Producenti koncertů mezi prvními

Začal pracovat na různých pouzdrech, jež se dají zamykat. Vytvořil deset prototypů, hovořil s dodavateli tkanin z Číny. Nakonec měl prototyp, se kterým byl spokojen, a založil firmu. Producenti koncertů byli od začátku jeho prvními zákazníky. Vycítili příležitost, jak omezit nelegální natáčení během koncertů a dalších představení.

V roce 2016 se přidaly soudy ve Filadelfii, používají asi dva tisíce pouzder. Stalo se to poté, co správce okresního soudu zavítal na stand-up vystoupení, kde produkt Yondru používali při vstupu. Do té doby soudní zřízenci ručně telefony vybírali od návštěvníků soudů, kteří často zastrašovali svědky tím, že jejich fotografie u soudu zveřejňovali na sociálních sítích. Ruční odebírání trvalo dlouho a často došlo k poškození telefonů.

Ne všichni jsou z novinky nadšení. Adam Schwartz z organizace Electronic Frontier Foundation, jež se zabývá ochranou občanských svobod v elektronickém světě, tvrdí, že je znepokojen technologiemi, které byť jen dočasně omezují manipulaci se soukromým telefonem. Záznamy ze soukromých telefonů často zdokumentují brutalitu ochranky nebo policie. Také děti by měly mít přístup k lince 911, pokud dojde ve škole ke střelbě.

Gene Policinski z Centra pro první dodatek americké ústavy na Newseum Institute tvrdí, že používání pouzder od firmy Yondr může být sporné. Například potenciální omezování používání telefonů během jednání místních zastupitelů, aby se zabránilo kritice veřejnosti.

Dugoni si uvědomuje, že svým výrobkem narušuje vztah mezi ochranou soukromí a transparentností. Ve veřejné sféře nastoluje morální dilema. Podle něj ale pozitiva převažují. Srovnává to se zákazem cigaret. Dříve lidé také kouřili v letadlech. „Nyní už někde nemůžete kouřit ani na ulici,“ upozornil. Pro používání telefonů většinou neplatí žádná pravidla slušného chování. „Už existují bary, ve kterých se telefony nepoužívají,“ dodal jednatřicetiletý podnikatel.

