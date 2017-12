Úřad pro radioaktivní odpad se stěhuje do sousedství Florentina

Správa roste s tím, jak se stává aktuální otázka nalezení vhodné lokality po hlubinné úložiště. To má sice začít fungovat až v roce 2065, už v příští roce by však mělo dojít k předvýběru čtyř území vhodných pro stavbu, konečná volba pak padne v roce 2025. Následující roky spolykají nutné průzkumy a samotná stavba úložiště.

„Nabrali jsem dalších jedenáct lidí. V současnosti máme šedesát zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,“ vypočítává mluvčí SÚRAO Nikol Novotná.

Část ze zaměstnanců se proto již přesunula z Dlážděné o pár stovek metrů dál do budovy v ulici Na Florenci, kde v současnosti sídlí Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VVÚD). Tomu budova v sousedství prestižního komplexu Florentinum také patří.

Zatím je SÚRAO Na Florenci v nájmu. VVÚD stejně jako SÚRAO přitom spadá do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu a podle mluvčího ministerstva Františka Kotrby je v plánu úplatný převod celé budovy z ústavu na správu.

„V současné době má SÚRAO část budovy v pronájmu a v horizontu maximálně dvou let se uvažuje o převodu této budovy z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského na SÚRAO,“ uvedl Kotrba. SÚRAO by tak mělo získat nové vlastní sídlo, do kterého se postupně přesunou i další zaměstnanci.

Adresa v lokalitě, kde je v nejbližších letech plánovaný prudký stavební rozvoj, patří mezi nejlukrativnějších v Praze. Podle údajů z obchodního rejstříku byla pořizovací hodnota parcel a budovy 12,3 milionů korun. To je však značný nepoměr vůči reálné hodnotě. I VVÚD ve své účetní závěrce uvádí, že účetní hodnota majetku je výrazně nižší než tržní ocenění.

Související články: