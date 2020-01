Univerzita Karlova vstupuje na trh počítačových her. Studio Charles Games je začne vyvíjet i prodávat

Počítačové hry - ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy, Charles University Innovations Prague, založila svoji první takzvanou spin-off firmu Charles Games. Bude bude zaštiťovat vývoj počítačových her na Univerzitě Karlově a následně je prodávat. Zisky z prodeje her v prvních letech investuje zpět do projektu. Řekl to ředitel společnosti Otomar Sláma.