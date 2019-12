Ukrajina, Rusko, plyn a americké sankce. Opět se hraje o hodně, plyn může zdražit

Jak bude od prvního ledna vypadat transit zemního plynu z Ruska do Evropy přes Ukrajinu, stále není jasné. Stávající desetiletá smlouva končí v prosinci a nová není uzavřena. Kromě peněz se hraje o geopolitický vliv Ruska v Evropě.

„Spor mezi Naftogazem a Gazpromem je komplikován skutečností, že se týká nevyřešených otázek mezi oběma firmami a také politického konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ řekl pro americkou televizi CNBC britský analytik konzultační společnosti Verisk Maplecroft Daragh McDowell.

Obě strany se budou zřejmě napínat do posledních minut, aby dosáhly co nejlepší dohody, dodal expert na postsovětský prostor. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sice po jednání s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Paříži hovořil o tom, že se na tranzitu plynu přes Ukrajinu do Evropy s Kremlem blíží k dohodě, Moskva to ale nepotvrdila.

Ukrajině jde o hodně. Za tranzit plynu dostává 3 miliardy dolarů ročně (68,4 miliardy korun). Rusko se naopak snaží co nejrychleji zprovoznit plynovod Nord Stream 2, který nepohodlného souseda obchází. Gazprom si ale zároveň hodlá zachovat pověst spolehlivého dodavatele plynu pro trh EU. Situaci komplikuje i Washington, který se dlouhodobě staví proti plynovodu pod Baltským mořem Nord Stream 2, který přímo spojí Rusko a Německo.

Americký Kongres nyní opět zvýšil tlak na evropské firmy, které se výstavby plynovodu účastní. Sněmovna reprezentantů i Senát schválily sankce na tyto firmy v rámci zákona o obranném rozpočtu. Zbývá jen podpis prezidenta Donalda Trumpa.

Proti „americkému vměšování“ protestoval německý ministr zahraničí Heiko Maas s argumentem, že si Evropa může svobodně zvolit, od koho bude nakupovat zemní plyn.

Ruský ministr Zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že americké kroky Moskvu neodradí od dokončení plynovodů. Kromě Nord Streamu 2 jde také o TurkStream. Gazprom uvedl, že mu chybí pouze pět týdnů na to, aby dokončil plynovod pod Baltem. Pokud budou uvaleny sankce na spolupracující firmy, projekt to pouze oddálí a prodraží, zdůraznil ruský exportér.

Německá obchodní asociace se státy ve východní Evropě OAOEV označila americké sankce dokonce za útok na evropskou suverenitu a autonomní energetickou politiku. Podle ní chce Amerika pouze zvýšit export zkapalněného plynu do Evropy. Mohlo by to vést také k tomu, že nové německé terminály LNG nebudou nakupovat plyn z USA.

Kratší výpadek může zvednout cenu

McDowell si nicméně i přes veškeré komplikace myslí, že se Rusko s Ukrajinou dohodnou na dodávkách plynu. Obě země na tom mají zájem. „Ukrajina i Rusko novou smlouvu potřebují. Ukrajina potřebuje poplatky za transport do rozpočtu, Rusko nemá nyní jinou možnost zpeněžit současné objemy dodávek plynu do Evropy,“ vysvětlil.

Nevylučuje nicméně kratší přerušení dodávek této strategické suroviny, aby obě země demonstrovaly svou sílu a nesmlouvavý vyjednávací postoj, který je určen domácím voličům.

Nicméně i krátkodobý výpadek dodávek plynu z Ruska v řádu týdnů by mohl vést ke zvýšení cen plynu v EU, varoval Simon Schulte z institutu pro energetické hospodářství na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Nejvíce by byly postiženy země v jihovýchodní Evropě.

Rusko zůstává stále největším dodavatelem zemního plynu do EU. V roce 2018 mělo podíl na evropských dodávkách 40 procent. Na druhém místě je Norsko s 35 procenty.

