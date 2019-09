Tucet je jen začátek. Nových amerických helikoptér bude nad Českem více

„Nákup dvanácti strojů beru jako správný krok, ale je to pouze první krok,“ souhlasí Bohuslav Dvořák, bývalý šéf vzdušných sil a původně také vrtulníkář. A s ním se shoduje i řada současných důstojníků. Především pořízení čtveřice útočných strojů AH-1Z je vnímáno pouze jako jakási ochutnávka, aby se vojáci s technikou nejdříve detailně seznámili. „Uznejte. Musíte počítat s tím, že jeden vrtulník bude v opravnách, druhý v poruše, třetí k výcviku a k plnění úkolů, ať už doma, nebo v zahraniční operaci, a v takové reálné situaci zůstává pouze jeden stroj,“ vysvětluje jeden z důstojníků generálního štábu.

Veřejně prozradit, jaký finální počet vrtulníků americké výroby by byl pro armádu dobrý, však nikdo nechce. Velitelé mají ještě v živé paměti mumraj, který na podzim 2014 spustilo vyjádření tehdejšího šéfa letectva Libora Štefánika. V Českém rozhlase si postěžoval, že čtrnáct gripenů je pro potřeby České republiky málo a mělo by se jich přikoupit dalších šest. Ministerstvo obrany taková slova odmítlo, generální štáb raději informaci korigoval tím, že jde pouze o interní a velmi vzdálené úvahy.

Bohuslav Dvořák má však jasno. České vzdušné síly by měly ideálně provozovat celkem dvaatřicet helikoptér. Šestnáct UH-1Y a stejný počet AH-1Z. S tím, že stroje UH-1Y by výhledově převzaly úkoly všech transportních vrtulníků Mi-17/171š. „Je to možná maličko jiná kategorie, Mi-171 mají větší přepravní kapacitu, ale i vzhledem k výstavbě nového výsadkového pluku je to dobré řešení,“ myslí si generál.

Požadavek splním

Zásadní v celé věci bude postoj ministerstva obrany. To má však nyní plno práce s dotažením aktuálního kontraktu. Pořízení tuctu vrtulníků Bell Helicopter musí nejdříve projít Kolegiem ministra obrany, Lubomír Metnar (za ANO) pak bude muset ještě se správci státní kasy dojednat program financování. Když se totiž nákup připravoval a ve hře byly i evropské stroje, počítalo se, že zakázka bude levnější. A ministerstvo financí schválilo pro vrtulníky mnohem méně peněz, než bude v příštích letech zapotřebí.

Proč jich bude více Dvanáct strojů z texaské továrny Bell Helicopter, které chce Česká republika pořídit na základě mezivládní dohody s Washingtonem v přepočtu za 14,6 miliardy korun (17,5 miliardy s DPH), nahradí ve výzbroji armády zastaralé bitevní stroje Mi-24/35.



Kvůli závislosti na náhradních dílech z Ruska chce ovšem ministerstvo obrany v budoucnu odstavit i transportní stroje Mi-17/171š. I proto by nakonec mohlo v českém letectvu fungovat mnohem více než tucet strojů s logem Bell Helicopter.

„V současnosti mám od armády požadavek na dvanáct strojů a ten splním,“ reaguje na možné postupné navýšení Filip Říha, náměstek ministra obrany pro vyzbrojování. Nicméně podle informací týdeníku Euro dává i samotnému resortu pořízení dalších vrtulníků smysl. Především proto, že změna pozemní logistiky a úpravy v náměšťské letecké základně pro přechod na západní technologie budou velmi nákladné. A dělat takovou investici pouze kvůli tuctu nových vrtulníků by se nerentovalo.

Další peníze si vyžádá i samotný provoz helikoptér. Nepůjde prý ale o sumy, které by český obranný rozpočet neunesl. „Náklady na provoz dávají logiku, což potvrdila i třiadvacetičlenná hodnoticí komise,“ doplňuje Říha.

To je on. Podívejte se na vrtulník UH-1Y Venom

A obchod má i značný diplomatický význam. Především proto, že Česká republika bude dalším partnerem amerického zbrojního průmyslu v regionu. „Je to významné pro naši reputaci. Staneme se první středoevropskou zemí s touto výzbrojí,“ tvrdí Říha.

Zbývá jediné. Se stejnou vehemencí modernizovat i české pozemní síly, protože ty jsou na technologiích z doby studené války závislé daleko více než letectvo.

