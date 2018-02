Tržby obchodníků loni rostly každý měsíc. Stouply o 5,6 procenta

„České ekonomice se daří a spotřebitelé v ní mají důvěru. To by mělo přetrvat i v letošním roce a spotřeba domácností zůstane hlavním tahounem růstu ekonomiky,“ komentovala čísla ekonomka Komerční banky Monika Junicke. Růst útrat domácností je přirozenou reakcí na zvyšování mezd, který by měl vzhledem k situaci na trhu práce pokračovat i letos, podotkl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Tržby očištěné o kalendářní vlivy se v loňském roce reálně meziročně zvýšily o 6,1 procenta, když loni bylo ve srovnání s rokem 2016 o dva pracovní dny méně. Neočištěné tržby za prodej potravin loni stouply o dvě procenta, za nepotravinářské zboží o 8,4 procenta. Útraty za pohonné hmoty vzrostly o pět procent, uvedl to Český statistický úřad.

Tržby za zboží prodávané přes internet a prostřednictvím zásilkové služby loni stouply o 21,4 procenta. V prodejnách s nepotravinářským zbožím se tržby meziročně zvýšily za oděvy a obuv o desetinu, za počítačové a komunikační zařízení o 9,6 procenta a za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 8,2 procenta. Za výrobky pro domácnost útraty vzrostly o 5,7 procenta a za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 3,1 procenta.

Zdroj: ČSÚ

V motoristickém segmentu tržby loni meziročně stouply o 2,3 procenta. Za opravy motorových vozidel vzrostly o šest procent, za prodej motorových vozidel a náhradních dílů o 1,4 procenta.

V prosinci se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 7,1 procenta, pracovních dnů bylo o dva méně než o rok dřív. Proti listopadu očištěné tržby klesly 0,8 procenta. Tržby bez očištění za nepotravinářské zboží vzrostly v prosinci meziročně o 7,1 procenta, za pohonné hmoty o 3,3 procenta a za potraviny o 1,1 procenta.

„Podle vývoje tržeb obchodníků se dá říct, že Češi zažili nejštědřejší Vánoce v historii,“ podotkl analytik ČSOB Petr Dufek. Prosinec podle něj potvrdil silnou ochotu nakupovat z předchozích měsíců, která je spojená s výbornou náladou spotřebitelů neobávajících se zhoršení jejich finanční situace v letošním roce ani nezaměstnanosti.

Analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský poukázal na to, že se zvyšují výrazněji tržby za nepotravinářské zboží než za potraviny, což je typické pro období rostoucí kupní síly domácností. „Domácnosti, díky vyšším příjmům plynoucím z růstu mezd i vyšší zaměstnanosti, věří v českou ekonomiku a nebály se to ukázat především v období Vánoc,“ uvedla ekonomka Komerční banky Monika Junicke.

Přečtěte si také: