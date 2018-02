Export loni dosáhl rekordních 4,2 bilionu korun. Rostl vývoz do Německa i Číny

Podíl českého exportu do EU zůstal na úrovni 83,7 procenta. Podíl vývozu do Německa byl loni 32,8 procenta celkového exportu a dosáhl 1,38 bilionu korun. Z hlavních exportních destinací se vývoz snížil pouze na Slovensko, a to o necelá dvě procenta na 324 miliard korun.

„Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních možností a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V růstu jim brání hlavně nedostatek pracovní síly a poslední dobou i nedostatek materiálu,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Podle Asociace exportérů na letošní rok nelze počítat s dalším významným růstem exportu. „Protože zcela určitě dojde k dalšímu posilování koruny. Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti (podle členění ČSÚ) zaznamenává stagnaci, či dokonce propad proti roku 2016,“ uvedl v lednu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Loňský rekordní export zůstane podle něj v dalších letech pravděpodobně nepřekonán.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka hodnota českého vývozu dokazuje, že se exportérům v posledních letech daří získávat zakázky. Jako důležitý předpoklad pro úspěšný export vidí i podporu státu a jeho aktivní ekonomickou diplomacii. „Vláda by proto měla nadále posilovat síť ekonomických diplomatů a zahraničních kanceláří CzechTrade. Plánovanou reformu institucionálních zahraničních zastoupení je nutné nejprve prodiskutovat s klíčovými hráči a pobavit se s nimi o možných dopadech na vývozce,“ dodal Hanák. Kabinet také podle něj musí uskutečnit reformu státních institucí, které zajišťují finanční podporu exportérů. Další vývoj exportu v letošním roce bude především spojený s ekonomickým vývojem zahraničních obchodních partnerů České republiky.

Český vývoz do Číny loni rostl dvakrát rychleji než čínský dovoz do Česka. Saldo ve vzájemném obchodu je ale stále velké, čínské firmy dovezly zboží za 472 miliard korun, zatímco český vývoz do Číny činil 56 miliard korun.

Celkem se do České republiky loni dovezlo zboží za 3,8 bilionu korun. Hlavními importními trhy zůstávají Německo, Čína a Polsko.

Přebytek obchodní bilance byl meziročně nižší

Ačkoliv je loňský přebytek obchodní bilance meziročně nižší, hodnotí ho ekonom Komerční banky Viktor Zeisel jako velmi dobrý. „Exportérům se dařilo, ale bilanci snižovaly vysoké dovozy z titulu silné spotřeby i investic,“ zhodnotil Zeisel. Trendy z loňského roku podle něj budou pokračovat i letos. „Zahraniční poptávka bude podporovat vývozy, nicméně výrazný růst očekáváme i na straně dovozů,“ uvedl Zeisel.

Zdroj: ČSÚ

V prosinci skončila bilance zahraničního obchodu se zbožím schodkem 2,2 miliardy korun korun, což byl v meziročním srovnání o 6,2 miliardy korun lepší výsledek. Prosincovou statistiku pozitivně ovlivnila hlavně bilance v kategorii aut. „Přidávají se i vývozy strojů a zařízení, které jsou podporovány větší chutí investovat nejenom doma, ale i v zahraničí,“ uvedl Zeisel.

